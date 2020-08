Milan bekrefter at Zlatan er tilbake i Milano

Den italienske fotballstorheten bekrefter selv på sine Facebook-sider at den svenske superstjernen er tilbake i motehovedstaden.

«Zlatan IZ back in Milan», skriver klubben ledsaget av to bilder av den svenske måltyven iført klubbens offisielle klær.

Ifølge storavisen Gazzetta dello Sport skal Zlatan være enig med Milan om en ny ettårskontrakt.

– Jeg er veldig glad, endelig er alt OK. Jeg er tilbake der jeg føler meg hjemme, nå må vi fortsette, sier Ibrahimovic i et videoklipp.

– Som jeg alltid har sagt: Jeg er ikke her for å være maskot, men for å levere resultater, for å løfte Milan tilbake til den plassen de burde ha. Vi har hatt seks bra måneder, men har ikke vunnet noe ennå, tilføyer svensken.

Ibrahimovic sier han er i god form, og at han gleder seg til snart å se fansen tilbake på tribunene.

Nylig bekrefter sportssjef Paolo Maldini at Milan jobbet for å forlenge med den svenske spissveteranen.

– Vi har jobbet hardt for å komme fram til en enighet, sa han ifølge Football Italia.

– Vi begynner sesongen om 20 dager, vi vet at vi har lite med tid til å forberede oss, og tanken er å bli enig med «Ibra» snart, tilføyde den tidligere storspilleren.

Det siste halvåret har Ibrahimovic spilt for Milan, som han også spilte for mellom 2010 og 2012. Han har også vært innom Malmö, Ajax, Juventus, Inter, Paris Saint-Germain, Manchester United og LA Galaxy i løpet av karrieren.

Zlatan har 116 landskamper for Sverige.

Serie A-sesongen sparkes i gang 19. september.

