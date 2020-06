Peter Godly Michael er klar for Øygarden FK. Det bekrefter Vålerenga på sine hjemmesider.

Sportssjef Jørgen Ingebrigtsen sier følgende om leieavtalen:

– Peter har jobbet veldig godt for å komme tilbake etter kneskaden, og nå handler det bare for han om å få mest mulig kamptrening på et bra nivå. Det føler vi oss trygge på at han kommer til å få i Øygarden, sier sportslig leder Jørgen Ingebrigtsen til klubbens hjemmeside og legger til:

– Peter har kontrakt med Vålerenga ut 2021, og vi er sikker på at ett år i OBOS-ligaen vil gjøre han enda bedre rustet til å slå fra seg i Eliteserien neste år, avslutter han.

Michael var i fjor høst på lån til Skeid, der han scoret ett mål på syv kamper. Spissen scoret tre mål på 14 kamper for VIF i 2018.

