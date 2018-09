Messi innledet mesterligaen med hat trick

Sport

Av Sjur Natvig

Messi scoret sesongens første CL-mål med et presist frispark, og han ga seg ikke før han hadde notert sitt åttende hattrick i turneringen. Det er rekord. Den lille argentineren er nå oppe i 103 mesterligamål i karrieren.

Spanske lag har vunnet turneringen de fem siste årene, men Messis og Barcelonas mål er å vinne tilbake hegemoniet fra Real Madrid (tre triumfer på rad) når Cristiano Ronaldo nå har forsvunnet til Italia og Juventus.

Barcelona vant turneringen forrige gang i 2015.

Vant med ti mann

PSV yppet seg i begynnelsen av kampen og sørget for at kampen på Camp Nou var spennende helt fram til det siste kvarteret, men Barcelona avsluttet forrykende selv om laget måtte spille de siste drøye ti minuttene med ti mann etter at Samuel Umtiti ble utvist.

Det var en dødball som ga hjemmelaget overtaket, da Messi fikk sjansen til å ta frispark etter en drøy halvtime. Hans skudd var ikke spesielt hardt, men desto mer velplassert, og keeper Jeroen Zoet var sjanseløs da ballen skrudde inn i krysset.

– Messi får det ekstraordinære til å virke rutinemessig. Frisparkmålet kom akkurat da vi trengte det. Det var mesterlig, sa Barcelona-trener Ernesto Valverde.

PSV gjorde det lenge vanskelig for hjemmelaget og yppet seg innimellom framover, men det siste kvarteret raknet det.

Avgjort

Ousmane Dembélé doblet ledelsen med et fint solomål, og to minutter senere punkterte Messi kampen etter flott forarbeid av Ivan Rakitic.

– På 1-0 følte jeg fare hver gang de angrep, men etter 2-0-målet var vi best, selv da vi spilte med ti mann, sa Valverde.

Umtiti sørget for et skår i hjemmegleden da han i det 79. minutt pådro seg sitt annet gule kort og ble sendt av banen, men Messi hadde ikke scoret ferdig for kvelden. Noen minutter før full tid fullførte han sitt hattrick framspilt av Luis Suárez.

Barcelona har nå 25 seirer og to uavgjorte på sine 27 siste hjemmekamper i mesterligaen.

Laget har umiddelbart sikret seg overtaket i en mesterligagruppe der Inter vendte til 2-1-seier over Tottenham med to scoringer i sluttminuttene hjemme i Milano. Kampene var de to tidligkampene tirsdag, et nytt UEFA-grep for å maksimere TV-seertall. Øvrige kamper spilles klokka ni, et kvarter senere enn mesterligaens tradisjonelle avsparktid 20.45. (NTB)

KAMPFAKTA