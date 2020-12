Messi avventer videre karriereplaner: – Planen min er å gjøre alt jeg kan for klubben

Det sier fotballikonet til spanske La Sexta.

– Nei, langt ifra. Det vil gå imot alt jeg sier. Planen min er å gjøre alt jeg kan for klubben for øyeblikket, sier 33-åringen ifølge TV 2.

– Jeg kunne tenkt meg å spille i USA og få erfaring fra livet og ligaen der. Men jeg kommer tilbake til Barcelona på et tidspunkt. Jeg tenker ikke for langt fram på kort sikt og vil bare se hvordan sesongen avsluttes, fortsetter han.

Konflikt

Messi ønsket å forlate Barcelona i sommer, men klubbe satte en effektiv stopper for en overgang ved å kreve at en kjøper måtte innfri utkjøpsklausulen på 7,3 milliarder kroner.

Ifølge argentineren hadde han en kontraktklausul som gjorde at han kunne forlate klubben gratis, men Barcelona mente at klausulen ble brukt for sent.

– Jeg vet at hvis vi hadde gått til retten, så hadde vi vunnet. Ikke bare en, men flere advokater har fortalt meg det. Men jeg ville ikke forlate klubben på den måten, sier Messi.

Uenigheten resulterte i at Messi ble i klubben. Kontrakten hans utløper til sommeren, noe som gjør at han fra nyttår fritt kan forhandle med andre klubber.

Lagt det bak seg

Hovedpersonen selv legger ikke skjul på at han har gått videre etter sommerens overgangssaga.

– Nå har jeg det bra, og episoden fra i sommer ligger bak meg. Klubben går gjennom en tøff tid, men jeg er full av entusiasme, uttaler han.

Argentineren har vært i klubben siden 2001. Han har hjulpet katalanerne til fire titler i mesterligaen og ti seriemesterskap.

– Barcelona er livet mitt. Jeg elsker klubben og byen, sier Messi.

