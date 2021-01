Ruud skulle egentlig ha trent mandag etter tre dager på hotellrommet, men problemer med bilene som skal frakte Australian Open-spillerne, gjorde at halvparten av utøverne gikk glipp av en økt, forklarer Christian Ruud til NTB.

– Vi regner med å være i full gang i morgen, sier han.

De to, samt trener Marcel da Cruz, er blitt testet tre ganger for koronavirus i løpet av de fire dagene i Melbourne. Kun den første testen er blitt rapportert som negativ. De andre testene venter de svar på.

– Er du positiv, kommer det sikkert hundre mann i drakter og henter deg. Vi har ikke hørt noe, og det er jo positivt, sier Christian Ruud og ler.

Sønnen Casper har brukt de siste dagene på å riste av seg flyreisen og gjøre noen fysiske øvelser for å holde kroppen i gang. På Twitter la Casper Ruud ut en video mandag formiddag som viser at han åpenbart har litt ekstra tid til overs.

No tennis = trick shot in the room🎾😁 pic.twitter.com/AD5N7asBEq — Casper Ruud (@CasperRuud98) January 18, 2021

– Verdt det

Fra og med tirsdag får Ruud trent to timer tennis og én time fysisk trening utenfor hotellrommet per dag. Til sammen er det ni personer tilknyttet Australian Open som har testet positivt for koronaviruset etter ankomst i Melbourne. Blant dem skal det være én spiller, skriver Ritzau.

72 spillere er plassert i isolasjon uten muligheter for å trene skikkelig.

– Jeg synes jo de er veldig strenge, men de (Australia) har jo lite smitte. Det er sånn de ønsker å gjøre det. Vi har levd i en boble. Det har fungert blant annet i US Open. Vi visste om dette på forhånd.

– Men sånn er det. Det er verdt det, for vi har ikke jobb om vi ikke her er. Fem-seks måneder forsvant i fjor, så jeg har ikke noe problem med det. Det tror jeg ikke Casper har heller. Men det er litt urettferdig at noen må være på rommet og noen ikke, sier Christian og peker på at alle nok ikke visste om isolasjonsscenarioet ved positive koronatester på flyet på vei til Melbourne.

Les også: Offensiv Ruud før ny sesong

– Ingen spesialbehandling

Verdensener Novak Djokovic skal ha sendt en melding til Craig Tiley, sjefen i Tennis Australia, med en liste med krav for spillerne som må være 14 dager i isolasjon, melder nyhetsbyrået DPA.

– Folk er velkomne til å komme med krav, men svaret er nei, sa Victorias delstatsminister Daniel Andrews mandag morgen lokal tid.

– Jeg vet at det har vært litt snakk fra flere spillere om reglene. Reglene gjelder for dem som for alle andre, og de fikk beskjed om det før de kom. Det er ingen spesialbehandling her. Fordi viruset har ikke spesialbehandling. Det har ikke vi heller, sa Andrews.

Australian Open skal etter planen starte 8. februar. Før det vil det bli arrangert to ATP 250-turneringer i tillegg til ATP-cup med tolv lag. Der er ikke Norge representert. Ruud skal etter planen delta i én av ATP 250-turneringene.

Les også: – OL skal være bevis for menneskehetens seier over viruset