Av Even Lübeck

Slåsskamper, ulykker og fyllekaos overskygget fjorårets spennende femmil, hvor Dario Cologna spurtslo Martin Johnsrud Sundby i kampen som seieren. Flere ble sendt til sykehus etter T-baneulykker og slåsskamper. Totalt åtte personer ble skadd.

Nå setter Holmenkollen Skifestival i verk tiltak for at Kollen-lørdagen 9. mars går roligere for seg blant publikum. Et av grepene er at rennstart nå er satt til klokken 10 – mot 14.30 i 2018.

– Alle som står her ønsker at det som skjedde i fjor ikke skal skje igjen. Det skal være trygt, sikkert og hyggelig å være på skirenn i Holmenkollen, sa leder for Holmenkollen Skifestival, Kristin Vestgren Sæterøy, da hun møtte pressen tirsdag.

Med for å presentere tiltakene rundt årets arrangement var også representanter for Oslo kommune, politiet, Sporveiene og Ruter.

Uforutsigbart

Mer politi og vektere i marka og på viktige knutepunkter er blant tiltakene som iverksettes. I tillegg vil det være økt vakthold natt til lørdag for å sikre ro og orden.

Det vil også kun være mulig å ta T-banen til Holmenkollen stasjon lørdag 9. mars, slik at publikum må gå resten av veien for å komme til løypa.

– Det at vi kun skal kjøre dit, har sammenheng med forholdene som er lenger opp. Frognerseteren (stasjon) er ikke noe egnet sted. Den tar ikke de lengre T-banetogene. Det blir uforutsigbart og ukontrollerbart, sa Cato Asperud, kommunikasjonssjef i Sporveien, som la til at det blir ekspressbaner som går fra Majorstuen og rett opp til Holmenkollen.

I Oslo vil politiet bortvise synlig berusede personer på T-banestasjonene.

– Vi støtter veldig de tiltakene som nå iverksettes. Det som skjedde i fjor var en logistikkutfordring. Det var fryktelig mye folk på én plass som bestemte seg for å komme seg ut av området samtidig. Det var ingen hjelpende faktor at mange var overstdig beruset, sa stabssjef i Oslo-politiet Martin Strand.

Ingen garanti

Arrangørene understreker videre at det også påligger publikum et stort ansvar.

– Det er ikke bare vi som har en jobb å gjøre, men alle de som går og er her ute har også en jobb med å oppføre seg. De må følge med på dem de har med seg, passe på hverandre og kle seg godt. Det er vår oppfordring tilbake, sa Kristin Vestgren Sæterøy i Holmenkollen Skifestival.

Hun kunne ikke gi noen hundre prosent garanti for at det ikke oppstår problemer også i år.

– Garantere er alltid vanskelig. Vi gjør i hvert fall det vi kan for å ungå at det samme skjer, sa Sæterøy.

I 2020 skal kvinnenes tremil arrangeres på lørdagen, mens guttas femmil gås søndag.

– Da skal også jentene få oppleve den fantastiske stemningen, og da håper vi også at publikum oppfører seg, uttalte Vestgren Sæterøy til NTB på pressekonferansen.

Mange reagerte på det som skjedde i Holmenkollen for ett år siden.

– Det ble en kontrastfylt helg. Det var to fantastiske dager med gode sportsopplevelser, og Kongen var til stede på sitt 70. Holmenkollrenn. Det var veldig bra, men det som skjedde lørdag ettermiddag og kveld var ikke bra, sa skipresident Erik Røste til NTB i etterkant.