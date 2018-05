Mer parallellslalåm i Holmenkollen

Sport

Av Ole Henrik Tveten

At det blir et nytt renn ble bestemt under den internasjonale skikongressen i Costa Navarino i Hellas onsdag.

1. januar ble det arrangert for første gang, men tilbakemeldingene fra Det Internasjonale Skiforbundet (FIS) har vært utelukkende positive, som det også var fra utøverne selv.

– Man har hørt om det (Kollen-brølet) siden man var liten, men det har vært forbeholdt de største vinteridrettene i Norge. Det var en veldig stolt og rørende følelse å få kjenne litt på Kollen-brølet. Jeg håper vi får flere muligheter til det, sa Jansrud til NTB etter årets renn.

Aksel Lund Svindal, som måtte se Henrik Kristoffersen, Sebastian Foss-Solevåg, Nina Haver-Løseth og Maren Skjøld suse ned fra VM-haugen og ned i unnarennet i Holmenkollen-bakken foran 7200 fremmøtte i Holmenkollen-tåka.

– Dersom Det internasjonale skiforbundet (FIS) ønsker det, kan dette bli en klassiker som trekker mye folk og som blir værende i mange, mange år, sa Svindal.

Og nå kan det se ut til at FIS tenker i samme baner.

Skipresident Erik Røste er glad for tilbakemeldingene fra Det internasjonale skiforbundet.

– Vi er kjempeglade for fornyet tillit fra Det internasjonale skiforbundet (FIS). Sportslig sett var det første året av City Event svært vellykket for oss, og vi fikk gode tilbakemeldinger fra både utøvere og FIS. Det var selvfølgelig synd med tåka, men imponerende nok holdt publikum ut. Neste år satser vi på klarvær og fulle tribuner i Holmenkollen, sier skipresident Erik Røste i en pressemelding. (NTB)