Måtta ha kneprotese for å gå tur med bikkja

Av Sindre Trygsland

– For at jeg skulle klare å gå tur med bikkja, så måtte jeg få nytt kne, forteller OL-vinneren fra Albertville.

Smerter i knærne er en viktig årsak for at Aksel Lund Svindal avslutter sin karriere. Det er en problematikk «Finken» kjenner bedre enn de fleste. Etter at han la skiene på hylla i 2000, har han slitt. Under et intervju med NTB om Svindals eventyrlige karriere, forteller Jagge om plagene.

Opererte inn protese

For cirka fire uker siden tok han grep. Jagge har fått operert inn en protese i det høyre kneet. Nå er håpet å bli kvitt smertene.

– Det er fortsatt vondt, da, men det er nok en god avgjørelse å ta. Det skal bli smertefritt, sier han.

– Aksel må nok stille seg i samme rekke som meg etter hvert og gjøre noe med de knærne sine. Jeg må bare ønske ham lykke til med det også. Når han snakker om knærne sine, så føler jeg med ham, forteller Jagge.

Ville gjort det samme igjen

Problemene er en naturlig konsekvens at en lang alpinkarriere. Men 52-åringen er ikke i nærheten av å angre. Han tror heller ikke Aksel Lund Svindal ville valgt annerledes om han fikk muligheten til å velge på nytt.

– Det er en av prisene man må betale, men han hadde nok helt sikkert gjort det igjen. Det hadde jeg også hvis jeg hadde fått valget om å få OL-gull, men at det førte til at jeg må kappe i kneet i to. Jeg hadde fortsatt valgt OL-gullet. Det tror jeg han føler også, sier han.

I tillegg til OL-gullet i 1992 vant også Jagge sju verdenscupseire i slalåm. Etter endt karriere, til tross for problemer med knærne, har han deltatt i både «Mesternes mester» og «Skal vi danse». Førstnevnte program vant han. (NTB)