– Nå er det klart: Mats Møller Dæhli er klar for klubben. Velkommen til familien Mats, skriver klubben på sin Twitter-konto mandag.

Nürnberg spiller i 2. Bundesliga og ligger i øyeblikket på en litt skuffende 12.-plass. Opp til ligaleder Hamburg skiller det 16 poeng.

Genk og Nürnberg har i første omgang inngått en låneavtale for Dæhli. Den strekker seg fram til 30. juni. Deretter har den tyske klubben opsjon på å kjøpe nordmannen.

– Jeg har hatt veldig gode samtaler med både treneren og sportssjefen. Begge ga meg en god følelse. Jeg skal gi alt for å hjelpe laget, og jeg er stolt av å spille for denne klubben, sier Dæhli om Nürnberg-overgangen.

– Mats har veldig lyst til å spille fotball igjen

25-åringen er ikke ukjent med 2. Bundesliga. Tidligere i karrieren har han spilt for både St. Pauli og Freiburg. Totalt står han med 84 kamper på nest øverste nivå i tysk fotball. Nå blir det flere.

– Med Mats har vi signert en spiller som har mye erfaring i 2. Bundesliga. I tillegg til at han var publikumsfavoritt i St. Pauli, var han også en av de beste spillerne, sier sportssjef Dieter Hecking.

Dæhli har spilt i belgiske Genk siden overgangen fra St. Pauli i januar i fjor. Han fikk imidlertid bare åtte kamper for den belgiske klubben.

– Etter at han flyttet til Genk, har ikke ønskene hans gått i oppfyllelse. Mats har veldig lyst til å spille fotball igjen, og vi kom tidlig i kontakt med ham. Til slutt bestemte han seg for å komme til klubben til tross for andre tilbud. Vi er veldig glade for det, sier sportssjef Hecking.

Dæhli var en viktig brikke og kaptein på det norske «nødlandslaget» som spilte 1-1 i nasjonsligaen mot Østerrike i november.

Nürnberg spiller sin neste kamp hjemme mot Jahn Regensburg onsdag. Kanskje kan Dæhli få sin debut allerede der.

