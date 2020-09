Martinsen vil bare ha det gøy i comebacket i Norge

Ishockeyprofilen har levd et innholdsrikt ishockeyliv som de fleste nordmenn bare kan drømme om, men innrømmer at han de siste sesongene har mistet en del av gløden.

Til NTB sier han at han håper å finne den igjen i Lillehammer, der han skal spille den kommende sesongen.

– Da jeg var i USA var mitt eneste mål å spille i NHL, det var på en måte det eneste jeg tenkte på, sier 30-åringen.

Martinsen forlot Lillehammer til fordel for tyske Düsseldorf i 2012, før han i 2015 startet NHL-eventyret i Colorado Avalanche. Fram til han i fjor signerte for sveitsiske Zug var han også innom Montreal Canadiens og Chicago Blackhawks, i tillegg til at han har spilt for farmerlagene til Anaheim Ducks og Pittsburgh Penguins.

Spill i farmerligaen (AHL), trading og usikkerhet ble tungt for den norske hockeyproffen.

– Jeg vil komme til hallen for å spille kamper og for å vinne, men det er ikke det som er målet med AHL. Det er å utvikle unge spillere. Det var en konflikt der, sier Martinsen.

Kommentar: Nye Jordal er et monument over forskjellsbehandlingen

Fortsatt utenlandshåp

– Man spiller to-tre kamper, så må man stå over et par. Man kommer aldri inn i flyten, og da blir man lei. Når man føler man ikke har tillit, mister man selvtillit. Så jeg trenger på en måte å finne igjen litt av den gløden, gleden og selvtilliten, sier Lillehammers nysignering og forteller hva det skal dreie seg om denne sesongen:

– Bare spille hockey og ha det gøy, det er dét det handler om.

Men 30-åringen har ikke skrinlagt drømmen om å fortsette med spill i utlandet.

– Jeg har rundet 30 år, men er ikke helt på vei ned ennå. Jeg har mange gode år igjen, og jeg tror en sesong her kan hjelpe min karriere positivt, og at jeg får tilbake den gleden jeg har hatt med hockey som kanskje har dabbet litt av de siste to sesongene.

– Det er ikke sånn at jeg har gitt opp den karrieren der ute ennå, sier Martinsen.

Les også: Endelig er Vålerenga på is i nye Jordal

Stabilitet

Til tross for spill gjennom mange år i NHL og USA blir det ingen nedtur å snøre på seg skøytene for å spille i Norge.

– Jeg ser på det mer som noe positivt, og at jeg er heldig som har muligheten til å få meg en jobb og spille hockey i byen jeg kaller min hjemby.

Men kone og to barn vil stabiliteten han har manglet de siste årene, komme godt med.

– For egen del, rent sportslig, så tror jeg det blir bra å finne igjen den gleden det er å komme til hallen hver dag, trene og være med gutta på laget og kjempe mot et felles mål, sier hockeyprofilen.