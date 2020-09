Martínez vant brutal Tour de France-etappe, Roglic imponerte i gult

Bora-rytter Max Schachmann var i solobrudd til bare halvannen kilometer sto igjen av den brutalt bratte siste stigningen, men så ble han innhentet av lagkameraten Lennard Kämna og Martínez.

Schachmann var den første som måtte slippe, omtrent 700 meter før mål. Martinez dro Kämna opp til målstreken var i sikte. Da prøvde tyskeren seg, men colombianeren svarte og vant klart. 24-åringen tok sin første etappeseier i Tour de France.

– Jeg er veldig lykkelig. Jeg elsker å sykle i fjellene, og i dag gjorde jeg en god jobb, sa Martínez ifølge cyclingnews.com.

Gruppa med Primoz Roglic i den gule ledertrøya var distansert med over seks minutter, men Roglic viste stor styrke da han forsvarte trøya.

– Det var første gang jeg så denne bakken, men den var fin og bratt. Jeg er glad for at jeg vant tid til konkurrentene, for hvert sekund teller, sa Roglic.

Slovenere og colombianere

Hans slovenske landsmann Tadej Pogacar imponerte også og avanserte fra 7.- til 2.-plass i sammendraget. Han er 44 sekunder bak Roglic. Pogacar overtok også ungdomstrøya fra tittelforsvarer Egan Bernal, som falt fra 2.- til 3.-plass sammenlagt, 59 sekunder bak lederen.

Bak Bernal følger ytterligere tre colombianere i Rigoberto Urán, Nairo Quintana og Miguel Ángel López.

For mange av sammenlagtfavorittene, og særlig de franske, ble det en tung dag med store tidstap. Ineos-laget kjørte veldig aktivt i fjellene og bidro til at ryttere som Guillaume Martin, Romain Bardet og Thibaut Pinot ble hektet helt av. Martin og Bardet var nummer tre og fire sammenlagt da etappen startet.

– En dårlig dag for meg. Jeg tapte 10 sekunder over Neronne, og det gjorde utslaget for min del. Jeg greide ikke å hente det inn før den siste stigningen, sa Martin til France TV.

Slutt for Mollema

Nederlenderen Bauke Mollema veltet stygt tidligere på den 13. etappen og er ute av rittet. Han har ifølge en uttalelse fra Trek-laget fått påvist flere brudd i håndleddet.

33-åringen måtte over ende da en rekke ryttere i hovedfeltet deiset i asfalten i en utforkjøring rundt åtte mil før mål. Mollema lå på 13.-plass i sammendraget før fredagens etappe.

– Legene har funnet tre brudd i venstre håndledd, og vi venter fortsatt på en CT-undersøkelse som skal fortelle oss mer, sier Trek-legen Gaetano Daniele. Mollema behandles på sykehus i Clermont-Ferrand.

Vegard Stake Laengen var best av nordmennene på fredagens etappe, men han kom til mål 24.20 minutter etter Martínez. De tre andre norske var over halvtimen bak etappevinneren.