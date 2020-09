Martin Ødegaard skal ha testet positivt på korona. Blir testet på nytt

I følge flere spanske medier tirsdag kveld har Martin Ødegaard testet positivt på koronaviruset. Spanske medier skriver at han vil bli testet på nytt onsdag for å få bekreftet resultatet.

Ødegaard spilte sin første kamp for start for Real Madrid søndag kveld da laget spilte 0-0 borte mot hans tidligere klubb Real Sociedad i San Sebastian. Alle spillerne i La Liga blir testet både før og etter kamp.

Også den store spanske sportsavisa AS skrev om saken tirsdag kveld. Ifølge avisen så trente Ødegaard med Real Madrid mandag, men ikke tirsdag. Skulle Ødegaard få påvist viruset, blir han den andre som i troppen til Real Madrid som får det. I juni testet lagkamerat Mariano Diaz også positivt på Covid-19-viruset.

– Dette er troverdig informasjon, sier ekspert på spansk fotball, Petter Veland, til Dagbladet.

Hvis det bekreftes at Ødegaard er smittet må han i isolasjon i Madrid og den viktige EM-kvalifiseringskampen mot Serbia på Ullevaal 8. oktober er i fare. Norge må vinne den kampen for å gå videre til en playoffinale for å komme til det utsatte EM-sluttspillet neste år.

Ødegaard måtte stå over landskampene mot Østerrike og Nord-Irland i Nations League nylig nylig på grunn av kneskade.

Tidligere spillere som er blitt smittet har ikke nødvendigvis vært utestengt lenge. Det er individuelt hvordan personer reagerer på viruset. Flere spillere har kommet raskt tilbake igjen.