Mareritt for norske alpinkometer: Kneskader for både Braathen og McGrath

Det opplyser Norges Skiforbund i en pressemelding. Begge de to alpinkometene reiser hjem fra Sveits for videre undersøkelser og behandling.

Verst ser det ut til å ha gått for Braathen. For hans del er sesongen over.

– Han har pådratt seg en sideleddbåndskade på innsiden av kneet som trenger operasjon. Vi skal få han hjem for endelig vurdering, men sesongen er over. Rehabiliteringsperioden etter en slik skade ligger normalt på mellom 6 og 9 måneder, sier landslagslege Marc Strauss.

Braathen hektet stygt i siste port før mål i finaleomgangen fredag. Han var bevisst, men ble liggende i målområdet og fikk tilsyn før han ble båret vekk.

Braathen åpnet årets sesong med et brak da han kjørte ned til seier i storslalåmrennet i Sölden.

McGrath ser ut til å ha sluppet vesentlig billigere unna. Han havnet i sikkerhetsnettet da han kjørte ut i fredagens renn.

– Han har pådratt seg en strekkskade i leddbåndet på innsiden av kneet. Vi skal undersøke skaden videre når han kommer hjem, men han må nødvendigvis ikke operere. Rehabiliteringsperioden etter en slik skade uten operasjon ligger rundt 6 uker, opplyser Strauss.