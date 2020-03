Maren Lundby styrer mot seier i Raw Air

Av Stian Grythaugen

Lundby landet på 123,5 meter i sitt hopp og slo med det formsterke Opseth knepent. Kun fire tideler skilte de to lagvenninnene i det som formelt var et kvalifiseringsrenn, men som også teller i Raw Air-sammendraget.

Opseth fulgte nærmest ledende Lundby totalt foran onsdagens hopp, og der distanserte den norske duoen konkurrentene ytterligere. Foran avslutningen i Granåsen torsdag skiller det 44,4 poeng fordel Lundby i kampen om seieren, mens tredjeplasserte Eva Pinkelnig fra Østerrike er hele 114,1 bak.

Likevel forlot både Lundby og Opseth Granåsen med blandede følelser onsdag. Ingen av dem var spesielt fornøyd med eget hopp.

– Det føltes ikke helt bra. Det føles litt tungt å hoppe, men det ble jo seier, sa Lundby til NRK.

– Skal jeg være ærlig, kjentes det ikke noe særlig bra ut. Jeg tråkket av kanten skikkelig og brukte lang tid før jeg fikk kontakt med skiene. Jeg ble overrasket over at det bar med til K-punkt. Jeg får ta det som en bonus at jeg ble nummer to i kvalifiseringen, sa Opseth om sitt hopp på 123 meter.

Sov lite

Holeværingen-hopperen måtte tåle en kolossal nedtur da det hun trodde var karrierens første verdenscupseier røk som følge av en regnetabbe på Lillehammer tirsdag. Den skuffelsen hadde 20-åringen lagt bak seg dagen derpå.

– Jeg prøvd å riste det av meg i går kveld, og det klarte jeg bra. Det verste i dag har vært å prøve å få slappet av litt, for det ble ikke mye søvn i natt, smilte Opseth.

Selv om det er et hav ned til forfølgerne ville hun ikke innkassere noe i Raw Air-sammendraget foran torsdagens to avsluttende hopp.

– Det er bonus hvis jeg kan stå på pallen sammenlagt, sa hun beskjedent.

Lundby ville heller ikke være med på at seieren var i boks.

– Vi får se, smilte hoppdronningen fra Bøverbru lurt til NRK.

Debutanten overrasket

Anna Odine Strøm har til gode å ta ut hele sitt potensial i vinter. Onsdag fikk den ryggplagede Alta-jenta til et jevnt godt hopp i Granåsen. Med 109 meter ble hun nummer 14 i kvalifiseringen.

Mosjøen-jenta Eirin Maria Kvandal (18) fikk sjansen i verdenscupen for aller første gang onsdag, og takket for tillit med et meget godt hopp. Med 109,5 meter endte debutanten på en svært solid 18.-plass.

Kvalifisering til verdenscup hopp i Granåsen, Trondheim (HS138) onsdag:

Menn (6. renn i Raw Air):

1) Ryoyu Kobayashi, Japan 146,2 (135,0), 2) Piotr Zyla, Polen 143,1 (135,0), 3) Johann André Forfang, Norge 142,9 (135,5), 4) Marius Lindvik, Norge 141,9 (135,5), 5) Markus Eisenbichler, Tyskland 139,2 (134,5), 6) Philipp Aschenwald, Østerrike 137,9 (134,0), 7) Peter Prevc, Slovenia 137,7 (134,5), 8) Stefan Kraft, Østerrike 134,9 (130,0), 9) Dawid Kubacki, Polen 133,6 (127,0), 10) Kamil Stoch, Polen 133,1 (129,0).

Øvrige norske: 14) Robert Johansson 129,9 (130,0), 21) Daniel Andre Tande 124,4 (126,5), 28) Robin Pedersen 121,7 (123,5), 32) Anders Haare 119,9 (124,5).

Raw Air (6 av 10 renn):

1) Stoch 1161,9, 2) Kobayashi 1154,5, 3) Marius Lindvik 1154,3, 4) Ziga Jelar, Slovenia 1151,9, 5) Stephan Leyhe, Tyskland 1149,0, 6) Johansson 1140,6, 7) Prevc 1133,8, 8) Kraft 1131,8, 9) Timi Zajc, Slovenia 1109,8, 10) Yukiya Sato, Japan 1098,6.

Øvrige norske: 18) Tande 1060,2, 23) Forfang 949,9, 26) Pedersen 893,8, 36) Haare 562,0, 52) Andreas Granerud Buskum 392,7, 60) Joacim Ødegaard Bjøreng 263,7, 64) Halvor Egner Granerud 172,8, 65) Mats Bjerke Myhren 167,6, 67) Fredrik Villumstad 130,3.

Kvinner (5. renn i Raw Air):

1) Maren Lundby, Norge 120,3 (123,5), 2) Silje Opseth, Norge 119,9 (123), 3) Nika Kriznar, Slovenia 118,3 (126), 4) Ema Klinec, Slovenia 116,2 (125), 5) Sara Takanashi, Japan 107,5 (121), 6) Chiara Hölzl, Østerrike 106,6 (117), 7) Eva Pinkelnig, Østerrike 104,1 (116) og Yuki Ito, Japan 104,1 (122,5), 9) Katharina Althaus, Tyskland 104 (118), 10) Daniela Iraschko-Stolz 100,4 (115,5).

Øvrige norske: 14) Anna Odine Strøm 85,6 (109), 18) Eirin Maria Kvandal 79,3 (109,5).

Raw Air (5 av 6 renn):

1) Lundby 944,5, 2) Opseth 900,1, 3) Pinkelnig 830,4, 4) Althaus 830,2, 5) Hölzl 827,8, 6) Takanashi 816,2, 7) Klinec 776,3, 8) Kriznar 755,7, 9) Iraschko-Stolz 689,8, 10) Juliane Seyfarth, Tyskland 687,1.

Øvrige norske: 11) Strøm 671,9, 34) Kvandal, Norge 79,3.