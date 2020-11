Maradona hedres på alle Premier League-arenaer

Maradona døde onsdag kun få uker etter å ha fylt 60 år. Argentineren blir av mange sett på for å være tidenes beste fotballspiller.

I midtuken ble han hedret med ett minutts stillhet i både mesterligaen og europaligaen. Premier League vil også ha sin egen markering.

Alle spillerne i Englands toppdivisjon skal i tillegg bære svarte bånd rundt armen.

Den 10. runden i Premier League varer fra fredag til mandag.

Ole Gunnar Solskjær er klar på at Diego Maradona er tidenes fotballspiller. Nå minnes han den avdøde argentinske fotballegenden.

Etter fotballegendens bortgang har et samlet fotballmiljø vært i sorg. Fredag ble Maradona tema da Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær møtte pressen foran helgens Premier League-runde.

– For meg vil Maradona alltid være den beste spilleren jeg har sett live. Jeg var heldig nok til å se ham spille med Argentina mot Norge i Oslo før VM (i 1986). Jeg husker at Kjetil Osvold slo tunnel på ham, og det syntes jeg var fantastisk, sa Solskjær.

Alltid et smil

– Etter kampen sto jeg utenfor stadion for å få et glimt av ham, og jeg berørte skulderen hans da han gikk forbi. Etter det har jeg møtt ham på Old Trafford, fortsatte han.

Den gang var kristiansunderen 13 år.

Solskjær har ingenting vondt å si om det avdøde ikonet.

– Han var en fyr med et utrolig talent på banen og som hadde smil rundt munnen de gangene man møtte ham. Det var en trist dag, og han er den største spilleren som noen gang har spilt fotball, sa nordmannen.

Skadetrøbbel

Manchester United møter Southampton søndag. Til den kampen risikerer Solskjær å måtte klare seg uten flere profiler.

Fredag bekreftet United-sjefen at midtbaneduoen Scott McTominay og Paul Pogba ikke hadde trent tidligere på dagen.

– De var ikke på gresset, så det er svært usannsynlig at de spiller i helgen, sa Solskjær.

Deretter la han til at Marcus Rashford, Victor Lindelöf og Aron Wan-Bissaka synes å være kvitt sine skader. Det gjør dem aktuelle til søndagens kamp, men Solskjær la til at trioen «fortsatt ikke er hundre prosent».

Jesse Lingard er på sin side ute av isolasjon etter å ha vært i kontakt med en person med koronasmitte.