Manglerud Star møtte veggen i Narvik

I Narvik kalte de det årets viktigste hockeykamp. Det handler om å erobre den siste plassen i sluttspillet. Og nå har Narvik los på den.

Etter to perioder sto det 14–36 i skuddprotokollen i Nordkraft arena. Det sier noe om kampbildet.

For samtidig sto det 3–1 i målprotokollen og et fortvilt MS-lag lurte på hvordan de skulle løse koden foran innbitte hjemmetilskuere i Narvik.

Keeper tok det meste

Connor Hurley sendte Narvik i føringen tidlig. Star prøvde å svare umiddelbart og hamret løs på Narviks finske keeper Joona Partanen. Han bare sto der og stoppet det som kom av avslutninger. For de var ikke så veldig giftige. Manglerud-gutta var for slurvete i avslutningene og antall virkelig store sjanser ble ikke så mange.

I stedet var Narvik dødelig effektive og da Manglerud fikk en utvisning, slo de til igjen. Arttu Niskakangas vippet inn 2–0 i overtall midtveis i perioden. Mathias Trygg fikk inn en viktig redusering tre minutter før første periode var over.

Dermed så de håp for resten av matchen.

Men da Kjetil Martinsen måtte ut for slashing utnyttet Narvik overtallet igjen i midtperioden. Marcus Nordlund satte inn scoringen som ble den eneste i denne perioden der MS vant skuddstatistikken 17-5 (!)

Booth fikk ti minutter

4–1 kom i siste periode ved Svein Petter Falk-Larssen. Og også den fortsatte med et Manglerud-lag som hadde mye puck, men uten å klare å score. 52 skudd ble registrert mot Partanen, kun ett gikk inn. Manglerud skjøt heftisgt i alle periodene slik at skuddstatistikken endte på 23-52.

Det sprakk litt for David Booth i sluttminuttene da han først fikk to minutter for slashing, så ti minutter for usportslig oppførsel. Det handlet om noen klare beskjeder til dommerne.

Dermed er Manglerud Star tre poeng bak Narvik igjen, men med en kamp mindre spilt.

KAMPFAKTA

Narvik – Manglerud Star 4-1 (2-1, 1-0, 1-0)

Nordkraft arena: 713 tilskuere.

Mål:

1. periode: 1-0 (3.03) Connor Hurley (Wade Murphy, Jonathan Lêman), 2-0 (14.38) Artur Niskakangas (Hurley, Svein Petter Falk-Larssen), 2-1 (17.06) Mathias Trygg.

2. periode: 3-1 (25.11) Marcus Nordlund (Hurley, Murphy).

3. periode: 4-1 (50.17) Falk-Larssen (Hurley, Jørgen Kvål).

Utvisninger: Narvik 6 x 2 min., Manglerud Star 6 x 2 min. og 2 x 10 min.

Øvrige resultater:

Lillehammer – Stavanger 1-2 e.f. (0-0, 1-1, 0-0, 0-1)

Frisk Asker – Stjernen 5-2 (1-1, 1-0, 3-1)

Vålerenga – Grüner 5-1 (2-1, 2-0, 1-0).

Spilt lørdag: Sparta – Storhamar 4-2 (1-2, 2-0, 1-0).