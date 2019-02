Manglerud Star ga Stavanger kamp til døra

Manglerud Ishall (Dagsavisen), Manglerud Star - Stavanger Oilers 1-2 (0-0, 0-1, 1-1): – Jeg synes egentlig vi har spilt bra siden slutten av november. Grunnen til at vi ikke har tatt flere poeng handler om importspillere. Det er de som avgjør kampene for alle lagene i ligaen. Tenk hvis vi hadde hatt et par til, da ville vi ha plukka mange fler poeng, sier Livingston til Dagsavisen etter søndagens kamp mot Stavanger Oilers.

Men selv med kun tre importer i stallen har MS klart seg bra. På de sju siste kampene før oppgjøret mot Stavanger hadde MS vunnet fire og tatt poeng i fem. Den siste uka har de slått to lag de generelt har slitt med. Frisk Asker hjemme og Storhamar borte.

– Dette har vært en ganske god uke. Vi spilte en god kamp mot Frisk forrige søndag, tapte riktignok 3-1 borte mot Sparta, men vi var lenge med der også og så slo vi Storhamar på torsdag. Kampen i dag var også ganske bra, forteller Livingston.

Voksen kamp

Det endte til slutt med et knepent 1-2-tap mot Stavanger søndag, men sjefen var tilfreds med prestasjonen.

– Vi er fornøyd med jobben vi legger ned, men vi er ikke fornøyde med at vi ikke får poeng. Jeg synes vi jobber hardt i dag. Det var en tøff kamp, slår Livingston fast.

Og det var virkelig en voksen kamp vi fikk servert i Manglerud Ishall denne søndagskvelden. Både Oilers og MS tråkka til fra start, og de frammøtte fikk servert en førsteperiode med både høyt tempo og nivå. Til tross for gode muligheter til begge lag endte det likevel de første 20 minuttene målløse.

I andre periode fikk vi kampens første scoring, og det var Stavanger og Tine Klofutar som sørget for at nullen til en meget god Kris Joyce i MS-buret sprakk. Dette var for øvrig Stavanger-backens første målpoeng denne sesongen.

Kom tilbake

Storfavorittene fra Rogaland gikk inn i den siste perioden i føringen, og allerede før to minutter var spilt av den tredje perioden doblet gjestene ved Stephan Vigier. MS begynte å se slitne ut og hang på etterskudd, men holdt Oilers unna flere scoringer og med Snaue elleve minutter igjen av perioden vartet hjemmelaget opp med en møsterkontring. VanVoorhis fant Sam Coatta med en glimrende pasning. Coatta leverte kjapt pucken videre til Mats Jensen Grøsvik ute til venstre før unggutten leverte pucken tilbake til Coatta som fikk styrt pucken inn bak Henrik Holm.

– Det jeg er mest fornøyd med i dag er at de (MS) ikke ga seg og fortsatte å jobbe. Innsatsen var god. De gjør stort sett det vi hadde snakka om på forhånd og det gjør at vi er med i kampen helt inn, forklarer Livingston.

Målet ga vertene ny energi, og mot slutten av kampen tok Livingston time out og tok samtidig ut keeper Kris Joyce for å spille seks mot fem. MS kom umiddelbart til et par farlige avslutninger og Stavanger-trener Todd Bjorkstrand var tydelig bekymret, og også han valgte å ta en time out med snaue femti sekunder igjen. Den siste droppen vant Stavanger, og gjestene klarte å låse pucken nede i rundvantet de resterende 30 sekundene. Dermed ble det ingen sen utligning for de gule og grønne og Stavanger kunne juble for full pott.

Ville ta ut Joyce tidligere

Trener Livingston skulle gjerne gjort ting annerledes mot slutten av kampen om han fikk en ny sjanse.

– Jeg ville egentlig ta Kris da det gjenstod tre minutter av kampen slik at vi kunne sette et ordentlig trykk på dem. Men vi fikk aldri noen avblåsning slik at jeg kunne ta en time out. De gjør en god jobb med å holde pucken i hjørnet der, men jeg lurer på om vi kanskje skulle trukket oss litt unna slik at de måtte gjort noe. Det ble veldig mange spillere nede i rundvantet og vi fikk aldri pucken ut derfra, forklarer Livngston.

Glad for pause

Nå blir det en landslagspause for lagene i eliteserien. Det tror Livingston bare er fint for hans MS, til tross for at de nå er inne i en god periode.

– Vi trenger pausen nå. Vi er slitne så det skal bli godt å få hvilt litt, og kanskje få tilbake noen spillere, sier han.

En av spillerne han håper å ha klar til den viktige bunnkampen mot Stjernen om to uker er Mats Henriksen. Han er lagets nest beste i poengligaen, men fikk seg en smell mot Storhamar. Med en gang var det flere som fryktet at sesongen var over for løperen, men nå ser det lysere ut.

– Det ser ikke så ille ut som det gjorde på Hamar. Etter all sannsynlighet kan han spille mot Stjernen etter hvilen. De siste rapportene sier at det er 95 prosent sannsynlighet for det, sier assistenttrener Ove Sundelius til Dagsavisen.

MS ligger fem poeng foran Stjernen i kampen om 7. plassen.