Av Even Lübeck

Det var duket for hockeyfest på «hjemmeis» for Vålerenga mot Storhamar i Gjøvik. Det ble et målfattig oppgjør. Gjestene trakk det lengste strået, vant 2-0 og påførte Vålerenga deres fjerde tap på rad.

Oppgjøret mellom Vålerenga og Storhamar ble spilt i Gjøvik og ikke i Furuset Forum. Det var gjestene fra Hamar som trakk det lengste strået, og de har nå knappet innpå serieleder Stavanger etter at siddisene på sjokkerende vis tapte for Narvik 0-2.

Storhamar var det sterkeste laget og vant 2-0 i en særdeles målfattig kamp.

- Det er en jevn kamp der vi henger bra med. De er litt hvassere i perioder, men alt i alt får mange unge VIF-gutter muligheter. Det er bra. Vi gjør en bra kamp, men Storhamar var hakket hvassere. Det gjør at de tar alle poengene, sier Roy Johansen til Dagsavisen etter kampen.

- Det var en jevn kamp, men vi mangler en del spillere i roller til å være ordentlige giftige. Alle jobber hardt. Resultatene kommer til å variere, fortsetter Johansen.

- Det var greit. Vi har mange skader og en del juniorer med. De klarte seg veldig bra, sier Colin Spaberg Olsen.

Fire tap på rad

Tapet var Vålerengas fjerde. Det er tynt i rekkene, og når kampene kommer tett som hagl, blir det vanskelig å holde følge med teten i Get-ligaen.

- Det er fortsatt tynt i rekkene. Vi har bare ti a-lagsspillere klare. Vi trenger minst 20. Det gjør at vi må flytte opp folk fra U21-laget, det er en bra mulighet for yngre spillere å vise seg frem. Og vi må regne med at resultatene kommer til å svinge med en sånn stall, sier Johansen.

- Vi må ikke grave oss ned, selv om vi har tapt fire på rad. Nå har vi to kamper mot Frisk der vi kan ta poeng, så vi må bare fortsette å kjempe, sier Spaberg Olsen.

Stolpeskudd og null mål, så tok Storhamar ledelsen

Den første perioden var preget av et lite Vålerenga-overtak, uten at noen av lagene klarte å sette pucken i mål. Hjemmelaget hadde flest skudd på mål, men ikke nok til å ta ledelsen mot laget som ligger på 2.plass på tabellen. VIF hadde også et skudd i stolpen.

Gjestene tok ledelsen ved Patrick Thoresen ti minutter ut i den andre perioden. Mannen med gullhjelm kom alene med Steffen Søberg og banket pucken kontant i nettaket.

Det var fullt fortjent – gjestene var det beste laget i midtperioden og hadde flere gode muligheter til å øke ledelsen.

Nytt stolpeskudd, men ingen mål og Storhamar-mål

Colin Spaberg Olsen fikk en eventyrlig mulighet til å utligne tidlig i den tredje perioden, men alene med Luka Gracnar satte VIF-spilleren ballen i stolpen og ut.

- Jeg blir slått i det jeg skal legge på backhand. Da gikk den i stolpen. Det var drit kjipt, sier Spaberg Olsen.

Vålerenga fortsatte å presse på for utligning i et overtall like etter, men til tross for flere gode muligheter uteble scoringene.

Og mot spillets gang var det Storhamar som gikk opp i 2-0. Anthony Cameranesi fant Christian Larrivée foran mål, som hamret pucken i mål fra to meter.

- De er effektive. Det var kjedelig å slippe inn like etter min sjanse. Det er sånn det er. Små marginer, sier Spaberg Olsen.

Da så Roy Johansen meget betenkt ut på sidelinja.

- Må ha lavere forventinger

Hjemmelaget i blått fortsatte å ha initiativet i oppgjøret etter 0-2-scoringen til Storhamar, men klarte ikke å få pucken i mål. Og med fem minutter igjen, i et desperat forsøk til å redusere, tok VIF ut Søberg.

Det ga ikke resultater. Kampen endte 2-0 til Storhamar. Fire tap på rad er fasit for VIF nå.

- Det er som forventet at tapene kommer. Spillerstallen vår tilsier at resultatene kommer til å variere. Det er vi forberedt på. Vi fikk inn få spillere i sommer og har hatt masse skader. Det er å forvente at resultatene kommer til å variere. Vi har vært med i alle kampene vi har tapt, selv om vi har tapt fire på rad. Vi gjør en bra jobb i dag. Fremover blir det lavere forventinger til hva vi kan få til, sier Johansen.

FAKTA

GET-ligaen lørdag:

Vålerenga - Storhamar 0-2 (0-0, 0-1, 0-1)

Frisk-Asker – Lillehammer 4-6 (3-1, 1-1, 0-4)

Narvik – Stavanger 2-0 (0-0, 1-0, 1-0),

Sparta – Manglerud Star 1-4 (1-0, 0-2, 0-2),

Stjernen – Grüner 6-2 (0-0, 1-1, 5-1).