Manchester-derby i semifinalen i ligacupen

Av Sjur Natvig

Resultatet blir to byderbyer i semifinalen på nyåret. United møter Manchester City 7. eller 8. og 28. eller 29. januar. Belønningen der er finale på Wembley 1. mars.

– Det blir fantastisk. Manchester City er det beste laget i England, synes jeg, men vi har vist tidligere at vi kan gjøre det bra mot dem, sa Ole Gunnar Solskjær til Viasat.

– Hvis vi kommer til finale så vil vi vinne den. Siden City er det beste laget som er igjen i turneringen, kan vi like gjerne prøve å slå dem over to kamper.

Etter en frustrerende første omgang med flere United-misser foran mål viste gjestene fra nivå fire i engelsk fotball tendenser til overmot på en kontringssjanse fem minutter ut i 2. omgang. Colchester angrep med mange mann, og høyreback Ryan Jackson ble spilt gjennom.

Skuddet hans var ikke bedre enn at Sergio Romero reddet det og satte raskt i gang. Nemanja Matic spilte en bakromspasning til Rashford ute på venstresiden, og spissen skar inn på banen forbi stopperne Tom Eastman og Luke Prosser før han knallet ballen i mål.

Tre på ti

Målet i det 51. minutt var det første av tre i løpet av snaut ti minutter. Rashford, som hadde sløst fælt i første omgang, var involvert i alle tre.

I det 56. minutt ble Mason Greenwood spilt fram på høyresiden. Innlegget så ut til å skulle nå Rashford ved lengste stolpe, men i forsøket på hindre det sendte Jackson ballen i eget mål.

Nye fem minutter senere varte United opp med et praktangrep. Matic slo en ny bakromsball til Rashford, som stormet nesten til dødlinja på venstresiden og sentret til Anthony Martial, som kunne skli fram og beine ballen i tomt nett. Colchester-forsvaret var utspilt.

Solskjær måtte i intervjuet med Viasats Jan Åge Fjørtoft igjen svare på ryktene rundt Erling Braut Haaland.

– Vi leter etter gode spillere hele tiden. Erling har hatt en fin utvikling, og han får utvikle seg videre der han bestemmer seg for. Som lag ser vi alltid etter spillere som kan komplementere dem vi allerede har, og vi får se hva vi ender opp med, sa United-manageren.

Straffedrama

Aston Villa sikret med Ørjan Nyland i målet semifinaleplass allerede tirsdag, med 5-0-seier over Liverpools ungdomslag. Manchester City og Leicester slo følge onsdag.

Manchester City vant 3-1 borte mot Oxford med mål av João Cancelo og Raheem Sterling (2) i en kamp der Oxford hadde 1-1 til det var spilt 50 minutter.

Leicester ga fra seg to måls ledelse borte mot Everton, men vant 4-2 på straffespark. James Maddison og Jonny Evans ordnet 2-0-ledelse før det var spilt en halvtime, men Tom Davies skapte nytt håp for Everton, og Leighton Baines utlignet på overtid med en suser i krysset.

Kasper Schmeichel reddet straffesparkene fra Cenk Tosun og Baines, og Jamie Vardy kunne sette inn den avgjørende straffen for serietoeren.

Engelsk ligacup fotball menn onsdag, kvartfinaler:

Everton – Leicester 2-2 (straffer 2-4), Oxford – Manchester C. 1-3, Manchester U. – Colchester 3-0.

Spilt tirsdag: Aston Villa – Liverpool 5-0.

Semifinaler:

Leicester – Aston Villa, Manchester U. – Manchester C.

Kampene avgjøres med hjemme- og bortekamp i januar.