Målfest av Liverpool som følger Tottenham på tabelltoppen

Tottenham vant mot erkerivalen Arsenal tidligere søndag og la dermed press på Jürgen Klopps menn før kampen mot Wolverhampton.

Mål av Mohamed Salah, Joël Matip, nevnte Wijnaldum og et selvmål sørget for at det gikk greit for seg. 2000 tilskuere på «The Kop» fikk se laget sitt kontrollere kampen fra start til slutt mot et tamt Wolves-lag.

– Det var et nydelig mål. Det var et av de få øyeblikkene hvor jeg kom meg i god posisjon foran mål. Salah og Mané laget plass til meg med løpene sine. Det eneste jeg trengte å gjøre var å skyte ballen i mål, og jeg ble glad for at ballen gikk inn på måten den gjorde, sa en smørblid Wijnaldum om perlemålet i et intervju vist på TV 2.

Maktdemonstrasjonen betyr at Liverpool holder følge med høytflygende Tottenham i Premier League. Begge lag står med 24 poeng etter 11 spilte kamper, men Harry Kane og co. leder på bedre målforskjell.

VAR-disputt

Både Liverpool og Wolves hadde sine sjanser til å gå opp i føringen i løpet av oppgjørets første 20 minutter.

Men som så mange ganger før var det Mohamed Salah som var kaldest foran mål. Egypteren snappet ballen da Wolves-stopper Conor Coady ville dempe den med brystet i eget forsvar. I stedet havnet den i føttene på Salah, som rappet med seg kula før han banket inn 1-0 på nådeløst vis.

Like før pause gikk Coady over ende i en duell med Sadio Mané, og dommer Craig Pawson reagerte med å peke på straffemerket. VAR-reprisene viste imidlertid at stopperen falt svært lett, tilsynelatende uten å være i kontakt med senegaleseren. Dermed trakk Pawson tilbake sin avgjørelse.

Mesterkontring

Rett etter hvilen testet Mané skuddfoten på Rui Patrício da ballen falt ned til ham inne i Wolves-feltet, men portugiseren hang med på notene.

Coady var nær å gjøre opp for tabben i første omgang da han plutselig sto alene på femmeteren i Liverpool-feltet, men Fabinho avverget midtstopperens skudd i tolvte time.

Få vet bedre hvordan man utnytter motstandernes sjansesløseri enn effektive Liverpool, som like etter kontret inn 2-0 på «ulvene». Georginio Wijnaldum ble siste mann på ballen da han prikket ballen inn i krysset fra omkring 17 meter.

Selvmål

Joël Matip tok del i festen da han stanget inn 3-0 etter et perfekt innlegg av Salah. Nélson Semedo gjorde vondt verre for eget lag da han skled ballen inn i eget nett med mindre enn et kvarter igjen på klokken.

Liverpools neste kamp spilles i Danmark når de møter Midtjylland i mesterligaen. Etter det går det fire dager før de møter Fulham i London. Wolverhampton tar imot Aston Villa i deres neste Premier League-oppgjør.

KAMPFAKTA

Liverpool – Wolverhampton 4-0 (1-0)

Anfield: 2000 tilskuere.

Mål: 1-0 Mohamed Salah (24), 2-0 Georginio Wijnaldum (58), 3-0 Joël Matip (67), 4-0 Nélson Semedo (selvmål 78).

Dommer: Craig Pawson.

Gult kort: Neco Williams, Liverpool, João Moutinho, Wolverhampton.

Liverpool (4-3-3): Caoimhín Kelleher – Neco Williams (Trent Alexander-Arnold fra 68.), Joël Matip, Fabinho, Andy Robertson – Georginio Wijnaldum, Jordan Henderson (Naby Keïta fra 81.), Curtis Jones – Mohamed Salah, Roberto Firmino (Diogo Jota fra 73.), Sadio Mané.

Wolverhampton (4-3-3): Rui Patrício – Nélson Semedo, Willy Boly, Conor Coady, Fernando Marçal – João Moutinho, Rúben Neves (Fábio Silva fra 62.), Leander Dendoncker – Adama Traoré, Daniel Podence (Rayan Ait Nouri fra 71.), Pedro Neto (Vitinha fra 79.).

Premier League fotball menn søndag, 11. runde:

West Bromwich – Crystal Palace 1-5, Sheffield U. – Leicester 1-2, Tottenham – Arsenal 2-0, Liverpool – Wolverhampton 4-0.

Spilt lørdag: Burnley – Everton 1-1, Manchester C. – Fulham 2-0, West Ham – Manchester U. 1-3, Chelsea – Leeds 3-1.

Utsatt fredag: Aston Villa – Newcastle (pga. koronasmitte).

Spilles mandag: Brighton – Southampton.