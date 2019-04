Magisk scoring da Hazard senket West Ham

Den lille belgiske fotballmagikeren skal stå høyt på Real Madrids ønskeliste foran sommerens overgangsvindu, og tidligere denne uken ble 28-åringens lovpriset av den spanske fotballstorhetens trener Zinedine Zidane.

Interessen kjølnet neppe etter å ha sett Hazard i aksjon hjemme på Stamford Bridge mandag.

Belgierens 1-0-scoring etter drøyt halvspilt første omgang var det skyhøy klasse over. Hazard satte fart midt i banen, og danset seg i sekundene som fulgte forbi fire West Ham-forsvarere før han sendte ballen ned i hjørnet bak gjestenes keeper Lukasz Fabianski.

Involvert i flest mål

Kunstscoringen var 28-åringens nummer 15 i Premier League denne sesongen, og på tampen av oppgjøret kom nummer 16. Fra skrå vinkel hamret Hazard inn 2-0 etter å ha fått ballen servert av lagkamerat Ross Barkley.

Ved siden av de 16 målene står Chelsea-stjernen bokført med 12 målgivende pasninger denne sesongen. Ingen har vært involvert i flere scoringer i den engelske toppserien.

Statistikken kunne også vært forbedret ytterligere mandag. Hazard var hjernen bak det meste av det Chelsea foretok seg, og han kunne fort fått registrert en målgivende pasning da lånespissen Gonzalo Higuain traff stolpen tre minutter etter 1-0-målet.

Higuain kunne også doblet ledelsen rett før pause, men avslutningen på det gode innlegget fra N'Golo Kanté gikk via en West Ham-spiller og til hjørnespark.

Opp tre tredjeplass

West Ham hadde på sin side mest å by på etter pause i London. Marko Arnautovic var i nærheten av en redusering to ganger, men det ble bare nesten. I tillegg ble trolig gjestene snytt for straffe da Cesar Azpilicueta felte stoppet Robert Snodgrass 11 minutter ut i omgangen.

Seieren sendte Chelsea opp på tredjeplass i Premier League. London-rivalene Tottenham og og Arsenal følger henholdsvis to og tre poeng bak, men har begge én kamp tilgode på Hazard & co.

Ole Gunnart Solskjærs Manchester United er fem poeng bak Chelsea og har også en kamp tilgode på de blå fra Stamford Bridge.

Torsdag skal Chelsea ut i kvartfinale i europaligaen. Den første av to kamper mot tsjekkiske Slavia Praha går på bortebane.

Engelsk eliteserie fotball mandag, 33. runde:

Chelsea – West Ham 2-0 (1-0)

Stamford Bridge

Mål: 1-0 Eden Hazard (24), 2-0 Hazard (90).

Dommer: Chris Kavanagh, England.

Gult kort: César Azpilicueta, Kepa Arrizabalaga, Chelsea, Angelo Ogbonna, West Ham.

Lagene:

Chelsea (4-3-3): Kepa Arrizabalaga – César Azpilicueta, Antonio Rüdiger, David Luiz, Emerson – N'Golo Kanté, Jorginho, Ruben Loftus-Cheek (Ross Barkley fra 70.) – Callum Hudson-Odoi (Pedro Rodríguez fra 85.), Gonzalo Higuaín (Olivier Giroud fra 76.), Eden Hazard.

West Ham (4-2-3-1): Lukasz Fabianski – Ryan Fredericks, Fabián Balbuena, Angelo Ogbonna, Aaron Cresswell – Declan Rice, Mark Noble (Pedro Obiang fra 70.) – Marko Arnautovic, Manuel Lanzini, Felipe Anderson – Chicharito (Robert Snodgrass fra 46.).