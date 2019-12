Må spille OL-kvalifisering på bortebane

Av Espen Hartvig

Dermed spiller det norske laget i en fryktet arena i Podgorica, der hjemmefansen kan være svært pågående. Montenegro ble nummer fem i VM og er et meget godt lag.

Romania skuffet i VM, men får trolig tilbake et par gode spillere til kvalifiseringen.

– Vi får ta det stedet vi er blitt tildelt. Vi får jobbe hardt for å kvale inn til OL. Vi har ikke fått den letteste veien, sier landslagssjef Thorir Hergeirsson til NTB etter at spillestedet ble klart fredag.

Det er Det internasjonale håndballforbundet (IHF) som fordelte arrangøransvaret etter en «hemmelig avstemming i styret». Det kommer fram på IHFs hjemmeside.

Turneringen går over bare tre dager i perioden 20.–22. mars, og det betyr at det ikke er lagt inn noen hviledager.

De to beste fra hver pulje får OL-billett. Dette er de to andre gruppene:

I Spania: Spania, Sverige, Argentina og Senegal.

I Ungarn: Russland, Serbia, Ungarn og Kina.

Fra tidligere er Japan, Sør-Korea, Nederland, Brasil, Frankrike og Angola klare for OL-turneringen. Den spilles i perioden 26. juli–9. august.

Norge har vunnet to OL i kvinnehåndball (2008 og 2012) i tillegg til to sølv og to bronse.