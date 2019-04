Lyn slo Stabæk og LSK-kvinnene tapte poeng

Etter en målløs 1. omgang sendte Guro Reiten LSK i ledelsen da hun satte en straffe i mål via målvakten etter 66 minutter. Røa, som kom fra to strake tap, slo imidlertid tilbake. Vilde Gullhaug Birkeli scoret sitt første mål da hun satte 1-1 bare fire minutter senere.

Røa avsluttet med ti spillere etter at Justine Vanhaevermaet fikk sitt annet gule kort. Seiersvante LSK-jenter klarte ikke å utnytte overtaket.

– Vi visste at Røa er en god motstander. Det ble lite sjanser og mye dueller. Det gjorde at vi aldri kom inn i rytmen vår, sa LSK-trener Hege Riise til NRK.

– Etter to tap og en utvist spiller var dette skikkelig digg. Dette trengte spillerne, sa Røa-trener Geir Nordby.

LSK er fire poeng bak serietoer Vålerenga, som imidlertid har to kamper mindre spilt og kan ta seg opp i ryggen på lederlaget med seier over Arna-Bjørnar søndag.

Sandviken og Avaldsnes scoret til sammen hele ti mål da bergenslaget til slutt vant med tennissifrene 6-4. Maria Dybwad Brochmann, Kennya Cordner og innbytter Camilla Ervik scoret to mål hver for hjemmelaget, som er på tredjeplass med ni poeng på fem kamper.

Kolbotn lå under to ganger borte mot Fart, men klarte for annen kamp på rad å snu kampen til full poengpott da tabelljumbo Fart ble slått 3-2.

Fart jaktet sesongens første seier og fikk en flott start på kampen da Julie Blakstad scoret fra straffemerket etter tolv minutter. Kolbotn lå i forrige kamp under med to mål mot Sandviken, men slo tilbake og vant 3-2. Karina Sævik klarte å utligne kort etter hvilen, men Natalie Granvang Nilsen sendte Fart i ledelsen igjen fire minutter senere. Nora Eide Lie tente imidlertid et nytt håp for gjestene med sin utligning til 2-2 etter snau times spill.

Sævik ble den store helten da hun med sitt annet mål for kvelden satte 3-2. Etter at fem kamper er unnagjort står Kolbotn med sju poeng, mens Fart fortsatt bare har ett.

Huseby to for Lyn

Lyn klatret takket være to mål fra Linn Huseby to plasser på tabellen da Stabæk ble slått 2-0. Huseby satte sitt første mål på straffe etter 26 minutter og fastsatte resultatet seks minutter før slutt. Det var hovedstadslagets tredje seier for sesongen.

Det gamle storlaget Stabæk har sanket bare ett poeng på sine fem første kamper og har bare Fart bak seg.

Toppserien fotball kvinner lørdag, 5. runde:

Fart – Kolbotn 2-3 (1-0)

177 tilskuere

Mål: 1-0 Julie Blakstad (str. 12), 1-1 Karina Sævik (46), 2-1 Natalie Granvang Nilsen (50), 2-2 Nora Eide Lie (58), 2-3 Sævik (78).

Dommer: Shervin Enger Heydary, Ridabu.

Gult kort: Sigurd Bloch-Hansen, Natalie Granvang Nilsen, Fart.

LSK Kvinner – Røa 1-1 (0-0)

Mål: 1-0 Guro Reiten (str. 66), 1-1 Vilde Gullhaug Birkeli (70).

Dommer: Karoline Marie Jensen, Furuflaten.

Gult kort: Justine Vanhaevermaet, Ina Skaug, Røa.

Rødt kort: Justine Vanhaevermaet (83, to gule), Røa.

Lyn – Stabæk 2-0 (1-0)

204 tilskuere

Mål: 1-0 Linn Huseby (str. 26), 2-0 Huseby (84).

Dommer: Andres Bodding, Haga.

Gult kort: Joanna Bækkelund, Lyn, Siri Nordeide Grønli, Stabæk.

Sandviken – Avaldsnes 6-4 (2-1)

353 tilskuere

Mål: 1-0 Maria Dybwad Brochmann (26), 1-1 Anna Langås Jøsendal (35), 2-1 Kennya Cordner (39), 2-2 Olaug Tvedten (49), 3-2 Camilla Ervik (51), 3-3 Hanna Dahl (53), 4-3 Brochmann (56), 5-3 Ervik (62), 6-3 Cordner (81), 6-4 Dejana Stefanovic (str. 90).

Dommer: Ingvild Langnes Aarland, Malmefjorden.

Gult kort: Ingrid Stenevik, Sandviken.

Spilles søndag: Vålerenga - Arna Bjørnar