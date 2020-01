Av Haakon Frydenberg Thon

BISLETT STADION (Dagsavisen): Grunnen til det siste er ganske enkel. Lyn er avhengige av at VIF 2 tar poeng borte mot Ullern for at Lyn fremdeles skal ha en sjanse til å holde seg.

- Jeg håper Rekdal sender sitt beste lag til Ullern på lørdag og hjelper oss med å holde plassen, sa en smilende Mikal Aaserud til Dagsavisen etter kampen på Bislett.

Tresor Egholm, som trener Lyn i tospann med Aaserud legger til:

- De kan vel gjøre sin beste sesong i 2. divisjon noen gang. Det må jo være en motivasjon og en god grunn til å satse.

For mens Lyn slo Kjelsås, gikk Ullern på tomålstap borte for Harstad. Nå skiller bare tre poeng de to lagene to runder før slutt.



Moses tilbake

Men Lyn må først og fremst gjøre jobben selv. Og den første av de tre siste, viktige kampene av årets sesong fikk en gledelig start for vertene.

Det var imidlertid Kjelsås som kom til den første store sjansen på Bislett, da Konrad Skogen kom alene med Lyns Fannar Hafsteinsson. Men forsøket på en lobb var det ikke verdensklasse over.

Ti minutter senere fikk derimot Lyn uttelling. Moses Mawa kom alene, litt skrått fra venstre og fyrte av. Skuddet ble avverget av Kjelsås bakerste mann, Terje Kirsebom, men på returen dukket Jonas Hammer opp og sendte Lyn i føringen.

Moses Mawa var i søndagens kamp tilbake etter å ha sonet karantene for rødt kort. Han var viktig. To minutter etter Lyns første scoring var det dødball som ga ny uttelling. Jonas Hammer la ballen rett på hodet til midtstopper Benjamin Nyheim som stanget inn 2-0.

- Dette var kanskje årsbeste av oss i førsteomgang. Helt fantastisk sa en lysende og optimistisk Jonas Hammer etter kampen.

LES OGSÅ: KFUM et langt steg mot opprykk



Fikk det som de ville

Førsteomgangen ga begge lag flere gode sjanser. Både Birger Rasmussen, Jonas Hammer og David Gyedu-Nkuah hadde flere gode skudd og sjanser. Blant annet hadde sistnevnte et flott soloraid nede på høyresiden der han dro av to mann før han mistet ballen utover sidelinja. Også Kjelsås’, Simen Stamsø Møller var frempå ved flere anledninger uten tellende rsultat. På tampen av omgangen tråkket målscorer Jonas Hammer over og ble liggende på bakken. Han kom seg omsider på beina og spilte helt til det 86. minutt.

- Jeg tråkka over. Veldig unødvendig og veldig vondt. Men når Bastionen står og synger navnet mitt går jeg ikke bare av banen, sa Hammer med hjertet synlig dunkende utenpå drakta.

Andreomgangen ble langt tammere. Ingen av lagene klarte å produsere særlig mye mer enn halvsjanser. Det var stort sett Kjelsås som hadde trykket, men de unge Lyn-guttene så ut som godt etablerte og erfarne fotballspillere og viste klokskap og tålmodighet og holdt med det Kjelsås unna de største farlighetene.

- Det er egentlig det første ordentlige laget som kommer til Bislett etter sommeren. Kjelsås er veldig gode og vi stod med glans. Vi spiller en fantastisk førsteomgang og scorer to ganger. Andreomgangen er solid. Vi ville unngå å slippe inn og heller prøve å få kontringer. Det var akkurat slik vi så det for oss, forklarer Aaserud.



LES OGSÅ: Grorud med storseier



Opptimistisk

Og det var akkurat slik det ble. Poengene ble igjen på Bislett og nå tror laget at de også skal klare å beholde plassen i andredivisjon.

-Selvfølgelig holder vi oss. Det er tøft mentalt for vi har en del unge spillere, men vi er klare for å gjøre en god jobb, slår keeper Hafsteinsson fast.

- Jeg er optimistisk. Jeg tror vi klarer å holde oss. Om vi gjør det er det en av de største prestasjonene i norsk fotball i moderne tid, mener Hammer.

Og det har han kanskje rett i. For laget stod med kun to poeng etter halvspilt serie. Spillere har kommet og gått og det samme har treneren som startet sesongen. Men under Tresor Egholm og Mikal Aaseruds ledelse har vinden snudd. Det er kanskje også grunnen til at de to nå har fått tilbud om å fortsette som trenere også neste sesong, uavhengig av hvilken divisjon det skulle være i.

Aaserud selv vil foreløpig ikke si om han tror Lyn holder seg eller ikke.

- Vi tar hver kamp for det den er. Det er selvfølgelig aldri deilig å være avhengige av andre, men sånn er det nå.



Hyller Bastionen

I dag fant hele 604 tilskuere veien til Bislett for å se Lyn. De lager en vanvittig flott ramme, forholdene tatt i betrakting. Og Hammer er ikke i tvil om at Bastionen har spilt en meget viktig rolle i Lyns snuoperasjon denne sesongen.

- Bastionen er helt fantastiske. Uten dem hadde dette blitt veldig tøft. De leverer til terningkast seks hver gang. Om vi holder plassen skal jeg løpe opp og stå og synge sammen med dem.



Førstekeeperen tilbake

Lyns førstekeeper Fannar Hafsteinsson har hatt en tøff sesong i Lyn. Han skadet ribbeina sine tidlig i sesongen og spilte i går sin første kamp etter skaden. Det har vært syv lange uker for islendingen.

- Jeg har vært ute i syv uker. Det er kjedelig. Jeg forsøkte meg litt på fredag. Man blir litt usikker så nå gjelder det å få bygget opp selvtilliten igjen.

- Fannar er jævlig viktig. Han er god i feltarbeidet og operer veldig bra også som sweeper. Veldig moro at han er tilbake. Jeg tror det har vært tøft for han, sier trener Aaserud som også ønsket å trekke frem midtstopperparet.

- Vi har fått et radarpar bak der med Benjamin (Nyheim) og Ola (Sætherbakken) som gjør en bra kamp. Det samspillet har satt seg og det er viktig.

Hafsteinsson kronet altså comebacket med å holde buret rent, men også han deler æren med resten av laget.

- Vi spilte en veldig god kamp alle sammen. Ola og Benjamin også. Og resten av forsvaret. Men som jeg sa. I dag var hele laget fantastisk, sier Hafsteinsson.

KAMPFAKTA:

2. divisjon, avdeling 1:

Lyn - Kjelsås 2-0 (2-0).

Bislett: 604 tilskuere.

Mål: 1-0 Jonas Scheie Hammer (13), 2-0 Benjamin Nessjø Nyheim (15).

Dommer: Tommy Frydenlund, Gjøvik-Lyn. Gule kort: Ousmane Fane,Jason Nathan Bli (Lyn).

Andre resultater søndag: Grorud - Holmen 6-0, Mjølner - Skeid 2-0, KFUM - Tromsdalen (senere kampstart), VIF2 - Finnsnes (senere kampstart).