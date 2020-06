Lyn og Vålerenga nølende i gang: Uavgjort

Det er antatt at Vålerenga skal være i gullkampen, mens Lyn skal kjempe for å overleve i årets toppserie. Men ingenting er normalt i årets sesong og ut fra denne kampen blir det ikke mange poengene som skiller disse lagene.

Men: Man kan ikke dømme ut fra første treningskamp som ble spilt over 3x25 minutter i sommerheten på Kringsjå. Eneste konklusjon er at begge lag må jobbe med aggressiviteten og presisjonen fram til seriestart. Nå var det viktigste å komme i gang.

De to første omgangene ble målløse etter at begge lag hadde styrt deler av spillet, men Vålerenga ble mer og mer dominerende. Men foran mål var det tamt og man hadde følelsen av at Lyn kunne være vel så farlige på sine kontringer.

Lyn tok ledelsen tidlig i 3. omgang da kaptein Joanna Bækkelund var høyest etter corner og ga Lyn ledelsen. Bækkelund er blant Lyns mest erfarne spillere, og er tilbake etter at hun mistet deler av fjorårssesongen.

Baklengsmålet irriterte selvsagt VIF og deres nye danske trener Jack Majgaard Jensen. De løftet laget enda høyere og utligningen kom ved VIFs unge talent Celin Bizet Ildhushøy da Lyn ikke klarte å klarere unna.

Begge lag skal gjennom nye treningskamper for stengte tribuner, begge lag serieåpner borte lørdag 4. juli, Lyn mot Avaldsnes og Vålerenga mot Sandviken.

Treningskamp kvinner lørdag:

Lyn - Vålerenga 1-1 (0-0, 0-0)

Kampen ble spilt over 3x25 minutter.

Kringsjå kunstgress: Stengt for publikum.

Mål: 1-0 Joanna Bækkelund (62), 1-1 Celin Bizet Ildhushøy (66).