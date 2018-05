Lyn-jentene rystet LSK

Sport

Det var bitre Lyn-jenter som gikk av Kringsjå kunstgress etter å ha vært så nær årets skrell i Toppserien for kvnner. Å score tre mål mot LSK Kvinner lå ikke i dagen. Serielederen hadde kun sluppet inn to mål denne sesongen før Lyn startet moroa på hjemmebane.

Overrrumplet LSK

Det startet etter bare to minutter da raske Linn Husby sendte Lyn i ledelsen. LSK-keeper Cecilie Fisketsrand ble overrumplet av Husbys skudd fra rett utenfor 16-meteren.

LSK var overrasket, men laget som hadde 27-2 i målforskjell før denne kampen har selvtillit nok til å slå tilbake.

Men det hjalp ikke at Emilie Haavi utlignet etter et snaut kvarter , Jenny Røsholm Olsen sendte Lyn i ledelsen igjen foran svært overraskede tilskuere (ca. 300) på banen sør for Sognsvann. Hva var dette?

Jo, et Lyn-lag som har vist at de ikke frykter noen på øverste nivå. Men de mistet kanskje konsentrasjonen i begeistringens rus et øyeblikk, for LSK gikk nærmest rett fra avspark igjen og utlignet ved Sophie Haug.

Første gang i ledelsen

Rett etter pause fikk LSK for første gang ledelsen i kampen, igjen ved Sophie Haug som var på riktig plass etter en corner. Men Lyn skjønte at dette laget ikke var uslåelig likevel og holdt oppe den aggressive stilen. Røsholm Olsen avsluttet en smart kontring med sitt andre mål for dagen bare fire minutter etter LSKs ledermål.

Kanskje begge lag var fornøyd med uavgjort etter dette. Men det så ikke slik ut. Begge lag jaget flere mål og Lyn la seg aldri bakpå for å trygge ett poeng. De ville ha alle.

Vakkert frispark

Men avgjørelsen falt på verdig vis for en ubeseiret serieleder. LSK fikk frispark rett utenfor 16-meteren åtte minutter før slutt og Emilie Haavi skrudde ballen opp i vinkelen bak en sjanseløs Lyn-keeper Siri Ervik. Dermed tok LSK sin sjuende strake seier av sju mulige og styrer i praksis mot et suverent seriegull.

Lyn hadde følelsen av at de fortjente noe mer etter dette, forståelig nok.Men laget fikk bekreftet at de kan true hvem som helst også på øverste nivå.

Lyns neste oppgave er Stabæk på Nadderud 19. mai.

KAMPFAKTA

Eliteserien fotball kvinner lørdag, 7. runde:

Lyn – LSK Kvinner 3-4 (2-2) Mål: 1-0 Linn Huseby (2), 1-1 Emilie Haavi (14), 2-1 Jenny Røsholm (22), 2-2 Sophie Haug (23), 2-3 Haug (47), 3-3 Røsholm (52), 3-4 Haavi (80). 298 tilskuere på Kringsjå kunstgress. Øvrige kamper lørdag: Kolbotn – Stabæk 1-1 (1-1) Mål: 0-1 Melissa Bjånesøy (31), 1-1 My Haugland Sørsdahl (34). 163 tilskuere.

Røa – Avaldsnes 2-0 (0-0)

Mål: 1-0 Svava Ros Gudmundsdottir (58), 2-0 Vilde Bratland (79).

131 tilskuere.

Rødt kort: Francielle (79, to gule), Avaldsnes.

Sandviken – Klepp 1-0 (0-0)

Mål: 1-0 Lena Soleng Hansen (selvmål 73).