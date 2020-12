Lunde med 6660 dager for Norge: – Fantastisk å ha henne tilbake

Søndag tangerer Lunde Karoline Dyhre Breivang og spiller for 305. gang for Norge.

– Oj, det har virkelig vært en lang reise, sier Lunde til NTB.

Den har vart i 6660 dager siden hun kom inn i september 2002.

Olsson har også vært med lenge.

– Jeg synes det er fantastisk å ha Katrine tilbake, og hun befinner seg nesten på samme nivå som før skaden (kne, mai 2019). Hun har naturligvis litt igjen (til toppform) etter alt som har hendt i høst. Vi håper vi kan få høynet det noen prosent i dagene som kommer, sier Olsson til NTB.

Til 50?

– Det er fantastisk at Katrine har tatt denne tøffe utfordringen etter alt hun har vært gjennom det siste halvannet året. Hvor lenge kan hun holde på? Så lenge den indre gløden finnes, vil jeg si. Jeg har en kollega i Spania som jeg spilte med på 1990-tallet. Han spiller fortsatt i en alder av over 50 i den øverste divisjonen. Så Katrine har noe å strekke seg etter, legger keepertreneren til.

Lunde var uaktuell før EM, men hun meldte seg klar etter at hun mistet et ufødt barn ikke lenge før mesterskapsstart.

For 17 måneder siden pådro hun seg en alvorlig kneskade i en Champions League-kamp. Den holdt henne borte fra håndballen i cirka et år.

Mindre ego

Norge har vunnet sin hovedrundepulje uansett utfall mot Ungarn tirsdag. Det betyr at enten Russland, Frankrike eller Danmark blir motstander i semifinalen fredag.

Lunde og Silje Solberg får meget sentrale roller der.

– Jeg føler at jeg er blitt flinkere til å serve de andre målvaktene og er nok blitt mindre egosentrisk de siste årene. Selvfølgelig ønsker man veldig å spille, gjerne hele tiden, men det viktigste er at laget vinner, sier Lunde til NTB.

– Jeg vil ikke kalle det egosentrisk. Hun har vært et konkurransemenneske som alltid ville stå i mål og bidra på den måten at hun selv var på banen, sier Olsson.

– Det har kanskje endret seg litt for henne med mer aksept for at vi behøver å dele på spilletiden. Det kan også bidra til at Katrine kan komme friskere til de avgjørende øyeblikkene i kampene, sier Olsson.

Lenge

Lunde ble innlemmet i EM-troppen for halvannen uke siden og takket da lagvenninnene for støtten hun hadde fått. – Det er som å komme til min andre familie, sa Lunde.

Hun debuterte på landslaget i mesterskap i 2002, men fikk først en sentral posisjon to år senere. Da vant Norge EM i Ungarn.

Det var starten på en lang periode der Lunde var soleklar norske førstekeeper. Slik holdt det seg til midtveis i OL 2012. Da kom Kari Aalvik Grimsbø inn og storspilte. Dermed var også kortene stokket noe om på målvaktplassen.

Lunde har kommet tilbake. Kontrakten med Vipers Kristiansand løper til sommeren 2023. Og OL-døren har åpnet seg for Lunde igjen. Dersom Norge spiller i Tokyo neste år, kan hun sikre seg sitt tredje OL-gull. Hun var med også i 2008 og 2012.

Fakta om Katrine Lunde:

* Navn: Katrine Lunde.

* Født: 30. mars 1980 (40 år).

* Posisjon: Keeper.

* Meritter klubb: Fire seirer i mesterligaen, to hver med Viborg og Györ.

* Meritter landslag: To OL-gull, et VM-gull og fire EM-gull.

* Aktuell: Spiller EM for Norge. Har kontrakt med Vipers til sommeren 2023.