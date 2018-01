Lundbys trippel gjør henne til OL-favoritt

Av Steinar Bjerkmann

Bøverbru-jenta var i en egen klasse i Sapporo søndag. Lundby vant med utrolige 20,2 poeng ned til den japanske hoppdronningen Sara Takanashi.

– Du må klype deg i armen. Jeg hadde ikke sett for meg dette før sesongen, sier Lundby til NTB etter sin tredje strake seier i verdenscupen.

– Den verste differansen jeg har vunnet med noen gang, stråler 23-åringen videre.

Det har totningen aldri klart tidligere. Lundby var langt mer fornøyd med søndagens seier enn da hun gikk til topps 24 timer tidligere.

– Jeg hevet meg en del fra i går. Jeg var fornøyd med førstehoppet og seieren, men andrehoppet var ruskete. I dag leverte jeg en veldig bra dag i bakken. Differensen ned til de andre ble solid. Jeg viste bra styrke. Det er ekstra artig å vinne når du føler at du gjør en god jobb selv, sier Lundby.

– I går trodde jeg ikke at jeg skulle vinne da jeg landet, men i dag var det ingen tvil. Da var det bare å juble på sletta, fortsetter Lundby som raskt ble omkranset av lagvenninnene Anna Odine Strøm (15.-plass og karrierebeste) og Silje Opseth (17.-plass).

Mer selvtillit enn noen gang

Hun leder verdenscupen og er et av Norges fremste gullhåp under vinter-OL i Pyeongchang neste måned.

– Jeg har lagt merke til at folk deler ut OL-medaljer allerede. Det kan de bare slutte med, sier Lundby bestemt.

Statistikkselskapet Gracenote har tippet OL-gull til Lundby.

– Det er veldig fint når det deles ut medaljer i forkant, for da håper jeg dem kommer i posten snart, sier Lundby ironisk.

Hun snuste på sin egen bakkerekord (100 meter) da hun landet på 98,5 meter i finaleomgangen. Takanashi, som har vunnet 53 enkeltrenn i verdenscupen, måtte nøye seg med 93 meter på hjemmebane.

– Jeg skal være så ærlig og si at jeg har mer selvtillit når jeg sitter igjen på toppen alene enn tidligere. Jo flere renn du vinner, jo mer får du troen på at du kan klare det. Det er stor forskjell fra tidligere, men det er hele tiden en spenning i kroppen. Jeg kunne mistet seieren lørdag med det hoppet jeg gjorde i finaleomgangen, så du må være skjerpet hele tiden, påpeker Lundby.

Vurderer Hjelmeset-stunt

Hun måtte gjennom intervjuer på sletta. En japansk reporter stilte spørsmålene som deretter ble oversatt av en tolk. TV-bildene viste at Lundby slet med å høre hva hun ble spurt om.

– Hun snakket litt lavt og var i tillegg 20 centimeter lavere enn meg. Det skal ikke være lett, men japanerne er veldig hyggelige og artige. Jeg trives veldig bra her borte. Jeg prøver bare å smile med, sier Lundby – som er «Big in Japan» om dagen.

– Du vurderte ikke å ta en Hjelmeset?

– He he. Jeg skal spare den. Det er jo en hel uke igjen her i Japan. Vi drar til Zao, så får vi se hva som skjer der, ler Lundby lurt.

Hjelmeset skapte oppstyr da han på en pressekonferanse under Sapporo-VM i 2007 plutselig svarte på liksom-japansk.

Verdenscup hopp kvinner i Sapporo, Japan søndag:

1) Maren Lundby, Norge 251,6 (95,5-98,5), 2) Sara Takanashi, Japan 231,4 (90,0-93,0), 3) Katharina Althaus, Tyskland 230,2 (94,0-89,0), 4) Irina Avvakumova, Russland 222,3 (89,0-92,5), 5) Yuki Ito, Japan 218,5 (87,0-90,0), 6) Chiara Hoelzl, Østerrike 214,5 (88,5-87,0), 7) Carina Vogt, Tyskland 207,8 (86,5-86,0), 8) Ema Klinec, Slovenia 207,2 (86,5-86,0), 9) Ursa Bogataj, Slovenia 205,2 (86,0-89,0), 10) Kaori Iwabuchi, Japan 203,8 (86,0-88,5).

Øvrig norske: 15) Anna Odine Strøm 187,8 (87,5-79,0), 17) Silje Opseth 185,1 (84,0-83,5).

Verdenscupen (8 av 17):

1) Lundby 560, 2) Althaus 500, 3) Takanashi 360, 4) Ito 290, 5) Vogt 248, 6) Avvakumova 243, 7) Bogataj 169, 8) Hölzl 162, 9) Svenja Würth, Tyskland 161, 10) Juliane Seyfarth, Tyskland 131.

Øvrig norske: 23) Strøm 56, 27) Opseth 46.