Lundby skrev historie i Kollen også

Sport

Av Steinar Bjerkmann

HOLMENKOLLEN: Hun knuste alle – igjen. Maren Lundby har tatt kvinnehoppingen til et nytt steg, men før sesongstart fryktet hun at alt skulle gå til helvete.

23-åringen vandret rundt som et eneste stort smil i Holmenkollen etter å ha vunnet storbakkerennet med 31,5 poeng til nærmeste utfordrer. For første gang siden Roar Ljøkelsøy i 2004 vant en norsk hopper et individuelt verdenscuprenn i nasjonalanlegget.

På tribunen ble den olympiske mesteren heiet fram av over 250 supportere fra Toten på tribunen.

– Mamma, pappa, mange tanter og onkler, naboer og spillere fra fotballaget jeg spilte på. Hele Toten er jo her. Jeg følte litt på Kollen-brølet, stråler verdenscupvinneren.

Søndagens seier var hennes niende for sesongen i verdenscupen. Kolbukameratene-hopperen vinner verdenscupen sammenlagt med klar margin. Legg til et suverent OL-gull tatt dagen etter et stygt fall i Pyeongchang.

– Det er uvirkelig at jeg klarer å levere slike resultater helg etter helg, sier Lundby til NTB.

– Jeg klarer ikke å forstå helt denne sesongen jeg står oppi. Det er kanskje like greit. Jeg får heller sette meg og filosofere litt etter at alt roer seg. Akkurat nå forstår jeg ikke hva jeg får lov til å være med på, sier Bøverbru-jenta.

OL-gull, verdenscupseier og Kollen-triumf. Og suverene Sara Takanashi er fratatt hegemoniet i hoppsporten. Den japanske superstjernen står med hele 53 individuelle verdenscupseirer, men har ikke klart en eneste en i Lundbys eventyrlige sesong.

Lo av tips

Lundby ristet bare på hodet da NTBs utsendte under Lillehammer-trippelen tippet seks individuelle seirer denne sesongen.

Noen timer senere hadde hun tatt den første seieren i 2017/18-sesongen.

– Jeg skjønte det første helgen i Lillehammer at ting kunne gå min meg. Uken før hadde jeg vært skikkelig usikker og trodde egentlig hele sesongen skulle gå til helvete. Jeg var veldig usikker på formen, men den var bra nok den. Da jeg vant åpningsrennet skjønte jeg at det ville bli noen muligheter i vinter, men at jeg skulle bli så suveren er merkelig. Nå er det jeg som er Sara Takanashi på resultatlisten. Det føles så utrolig godt, sier Lundby til NTB.

Kolbukameratene-jenta hoppet hele 134 meter i 1. omgang søndag. Det var lenger enn de fleste av gutta klarte lørdag.

– Det gjør ingenting at jeg hopper lenger enn så mange av gutta, sier Lundby som de siste dagene er blitt omtalt som «vår tids store rollemodell» av likestillingsminister Linda Hofstad Helleland.

Det var også tidligere i uken at Lundby og de andre hoppjentene fikk beskjed om at de neste sesong skal opp i storbakken og få flere renn. Og det blir flere felles rennhelger for gutta og jentene etter samme mal som vi så i Kollen søndag.

Hopper på ferie?

Lundby har igjen to renn i Oberstdorf før hun kan ta ferie etter en magisk sesong.

– Jeg har ingen planer, men skal tilbake på skolebenken og ta litt fag. Det blir min feiring. Jeg ville en tur til Syden i påskeferien, men tror det blir hjemmepåske og mye skikjøring. Så får vi se, kanskje hopper jeg på en ferie likevel, sier Lundby og ler av sitt eget ordspill.

Landslagstrener Christian Meyer sa det slik etter Lundbys seier i Holmenkollen:

– Toppnivået og stabiliteten hennes har økt år etter år. Og nå er det blitt grusomt for de andre å hoppe når hun tar ut potensialet sitt. (NTB)

Verdenscup hopp kvinner i Holmenkollen, Oslo søndag (HS134):

1) Maren Lundby, Norge 262,7 (134,0-126,0), 2) Daniela Iraschko-Stolz, Østerrike 231,2 (128,5-128,0), 3) Yuki Ito, Japan 229,7 (123,0-124,0), 4) Sara Takanashi, Japan 228,6 (122,5-125,5), 5) Carina Vogt, Tyskland 225,3 (124,0-123,5), 6) Katharina Althaus, Tyskland 213,9 (123,0-116,0), 7) Anna Odine Strøm, Norge 204,9 (117,0-116,0), 8) Chiara Hölzl, Østerrike 200,7 (115,5-120,5), 9) Irina Avvakumova, Russland 198,9 (118,0-121,0), 10) Jacqueline Seifriedsberger, Østerrike 188,2 (114,0-115,5).

Øvrig norsk: 16) Silje Opseth 175,6 (116,5-106,0).

Verdenscupen (15 av 17 renn):

1) Lundby 1220, 2) Althaus 860, 3) Takanashi 716, 4) Ito 576, 5) Avvakumova 522, 6) Vogt 488, 7) Hölzl 395, 8) Nika Kriznar, Slovenia 358, 9) Ursa Bogataj, Slovenia 327, 10) Ema Klinec, Slovenia 321.

Øvrige norske: 17) Strøm 183, 20) Opseth.