Lundby har reist seg og er blitt VM-favoritt

Med sin tredje strake og sesongens fjerde verdenscupseier, tok Lundby samtidig over sammenlagtledelsen i verdenscupen.

– Jeg er veldig fornøyd, og spesielt mitt siste hopp var veldig bra. Dette er min tredje strake seier, så det ser ut til at jeg er i ferd med å komme i bedre form. I tillegg har jeg klart å ta over den gule ledertrøya, og det er noe jeg har jobbet hardt for. Den håper jeg å beholde fram til sesongslutt, sa Lundby i et FIS-intervju.

I sitt første hopp svevde Kolbukameratene-hopperen 93 meter ned i bakken, og hun lå med det på 2.-plass før finaleomgangen.

Klinket til

Tyske Juliane Seyfarth ledet 2,2 poeng foran den norske stjernen, men i finalen klinket Lundby til og hoppet hele 96,5 meter. Det var konkurransens lengste hopp.

Tyskeren bommet i sitt hopp og havnet på 3.-plass. Landskvinnen Carina Vogt ble nummer to, hele 7,3 poeng bak Lundby.

Anna Odine Strøm landet på skuffende 84 meter i sitt første hopp. I finalen klaffet det imidlertid bedre for altaværingen. Med et knallhopp på 92 meter klatret hun til 10.-plass.

Solid

Med det fortsetter hun sin gode statistikk. Hun har havnet blant topp ti i alle de sju siste verdenscuprennene.

Karoline Røstad hoppet for tredje gang i verdenscupen. 23-åringen landet på 73,5 meter og ble med det nummer 31. Dermed kom hun akkurat ikke til finalen.

Silje Opseth og Ingebjørg Saglien Bråten hopper i junior-VM i Lahti og var derfor ikke med til Romania.