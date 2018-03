Lund Svindal støtter den nye OL-ideen

Sport

Av Geir Andreassen

Lillehammer planlegger en søknad der det ikke vil være behov for å bygge nye store anlegg. Oslo, Finnmark, Vikersund, Telemark, Trondheim, Voss og Stavanger kan få øvelser.

– Denne planen er så god at idrettsforbundet og norske politikere må forstå at det er noe helt annet enn alle tidligere norske forslag. Det blir såpass rimelig at jeg tror også det norske folk vil kunne samle seg om at Norge igjen kan søke om vinter-OL. Jeg kommer dessverre ikke til å delta, men jeg støtter dette prosjektet fullt ut, sier alpinstjernen Aksel Lund Svindal til VG.

Planen for en ny OL-søknad med OL-byen fra 1994 som base er utformet sammen med rådgiver og tidligere IOC-medlem Gerhard Heiberg. Den er basert på mye informasjon fra Den internasjonale olympiske komité (IOC).

Tilbake til Europa

IOC-president Thomas Bach sa på en pressekonferanse etter OL i Pyeongchang at han håper lekene snart kommer tilbake til tradisjonsrike vintersportsstedene. Han nevnte i den anledning Norge.

Ifølge Lillehammer-ordfører Espen Granberg Johnsen vil en kostnadsanalyse være klar i løpet av våren, men for å realisere en søknad må man ha støtte fra Norges idrettsforbund og Stortinget.

Ifølge Heiberg vil en kostnadsramme trolig ligge på 20 milliarder kroner, der IOC vil stille med rundt halvparten.

Må ha 10 milliarder

– Det er altså behov for en statlig garanti på rundt 10 milliarder kroner, men mye av det vil være private investeringer. Statens regning vil kunne bli betydelig mindre, sier Granberg Johnsen.

Tromsø hadde i sin tid planer om å søke OL i 2018, men fikk ikke resten av landet med seg. Oslo hadde en søknad gående til lekene i 2022, men det forsøket strandet også.

Heiberg mener at det mest realistiske for en norsk OL-søknad er til lekene i 2030. Skal man søke til 2026 må IOC varsles at det kan komme en søknad innen 1. april i år. I tillegg må søknaden være levert innen 1. mars 2019.

Avventende minister

Kulturminister Trine Skei Grande (V) vil ikke involvere seg i Lillehammers OL-planer før en søknad har støtte både innad i idretten og hos folket.

Torsdag ble det kjent at Lillehammer ønsker å søke om OL i 2026 eller 2030. Tanken er at vinterlekene skal foregå i hele Norge. I planene blir det i tillegg lagt vekt på at det ikke vil være behov for å bygge nye store anlegg.

Kulturministeren vil se an hvordan OL-ideen slår an før hun involverer seg i prosjektet. Det har vært flere forsøk på å få vinterlekene tilbake til Norge etter Lillehammer-OL i 1994. Det har vært kostbare prosesser.

– Dette er jo en søknad som må komme fra idretten. Lillehammer må sørge for å ha støtte i idretten og hos folket for at en slik prosess kan starte. Det er ikke så lenge siden vi parkerte en søknad fra Oslo, så jeg er avventende, sier Grande til NTB.

– Har du vært i kontakt med dem som står bak planene?

– Nei, det har jeg ikke. Det er i og for seg også riktig at jeg ikke gjør det før de er sikre på at de har idretten og frivilligheten bak seg. Folk må skjønne hvilket konsept de har. Det er snakk om mye penger. Skal Norge ha et slikt arrangement, er det viktig for meg at det blir gjort på en annen måte enn i dag. Det må dras mye mer ned og vi må bruke mindre penger. Vi må også gjøre det mer til en folkefest og ikke en pampefest.

Hun legger til at investeringene til et OL må være «noe varig for idretten og frivilligheten i Norge».

– Hva kommer du til å gjøre framover i denne saken?

– Jeg tror de først må gjøre jobben med å få støtte hos idretten. I tillegg må de forklare folk hva som er bra med dette arrangementet. Jeg er derfor avventende, avslutter kulturministeren. (NTB)