Lukaku sendte United videre i cupen

Av Adrian Richvoldsen

De 11 FA-cupmålene strekker seg tilbake fra tiden i Everton og fram til lørdagens kamp for Manchester United. Denne sesongen har 24-åringen fire mål på tre kamper for José Mourinhos lag i verdens eldste fotballturnering.

Belgieren ga gjestene ledelsen allerede etter tre minutter da han spilte vegg med Juan Mata. Han løp i bakrom og klinket ballen i nettet med høyrefoten.

Samme mann var på plass etter 55 minutter da Manchester United kontret etter et Huddersfield-angrep. Lukaku satte fart framover og ble spilt alene gjennom av Alexis Sánchez. Alene med Huddersfield-keeper Jonas Lössl var Lukaku kald som en fisk og doblet ledelsen til 2-0.

VAR i sentrum

Videodømmingssystemet VAR er implementert i årets FA-cup, og også lørdag kom teknologien i begivenhetenes sentrum.

Hele arenaen trodde Mata hadde doblet ledelsen etter 45 minutter da han ble spilt alene gjennom. Dommer Kevin Friend pekte imidlertid på øret etter scoringen for å få synspunkter fra videobussen.

Etter noe betenkningstid ble scoringen annullert for en svært hårfin, men korrekt offside. Det skjedde til stor jubel blant hjemmefansen, som antakeligvis ikke hadde muligheten til å se situasjonen om igjen før offsideavgjørelsen ble klar.

– På banen visste jeg ikke om det var offside eller ikke. Jeg gjorde det jeg måtte ved å score og feire, men da så jeg dommeren begynte å kommunisere. Jeg er for VAR for å være ærlig, det er bra for fotballen. Men i dag virket det ikke som avgjørelsen var så klar, og jeg tror alle ønsker at avgjørelsen ble tatt raskere, sa Mata ifølge BBC etter kampen.

Huddersfield styrte lenge

Hjemmelaget styrte mye av det som skjedde både før og etter pause. De hadde flere frisparkmuligheter i god posisjon i annen omgang, men uttellingen uteble.

Lukakus 2-0-scoring virket å ta noe av luften ut av hjemmelagets spillere, og til slutt kunne Mourinho innkassere seieren som gjør at Manchester United nå er i kvartfinalen i FA-cupen.

Der venter Brighton hjemme på Old Trafford. (NTB)

Engelsk FA-cup fotball lørdag, 5. runde:

Brighton – Coventry 3-1 (2-0)

Mål: 1-0 Jürgen Locadia (15), 2-0 Connor Goldson (34), 3-0 Leonardo Ulloa (61), 3-1 Jonson Clarke-Harris (77).

26.966 tilskuere.

Huddersfield – Manchester U. 0-2 (0-1)

Mål: 0-1 Romelu Lukaku (3), 0-2 Lukaku (55).

17.861 tilskuere.

Sheffield W. – Swansea 0-0

19.427 tilskuere.

West Bromwich – Southampton 1-2 (0-1)

Mål: 0-1 Wesley Hoedt (11), 0-2 Dusan Tadic (56), 1-2 Salomón Rondón (58).

17.600 tilskuere.