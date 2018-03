LSK ville avlyse, men kampen ble spilt og de tapte

Sport

Av Adrian Richvoldsen

Tett snødrev fra kampstart gjorde at banen i Bodø utviklet seg til å bli svært vanskelig å spille på. Etter 15 minutter beordret dommeren lagene i garderoben fordi det var så mye snø på banen at det var umulig å se de oppmerkede områdene.

LSK-trener Arne Erlandsen tok til orde for at kampen burde bli avlyst etter spilloppholdet, men en solid jobb av traktorsjåføren i Bodø, kombinert med at snøværet lettet, gjorde at lagene etter over en halvtime igjen entret banen.

– Vi fikk høre at Lillestrøm ville stoppe kampen, og da var vi veldig fokusert på at vi skal bruke det som en mental fordel, for det var ikke vårt fokus. Dommeren avgjør, og i utgangspunktet skulle vi ut og spille. Når det ene laget ikke vil spille og det andre laget vil spille, så handler det om en mental stor forskjell, sier Glimt-trener Kjetil Knutsen til NTB om den ufrivillige pausen han fikk med laget sitt mens snøen ble skuffet vekk fra banen.

Opseth sendte laget i føringen

Til slutt viste Kristian Fardal Opseth at han også kan score på det øverste nivået i Norge. 1. divisjons suverene toppscorer forrige sesong scoret to ganger da Glimt fikk med seg alle de tre poengene.

Spissen var frampå etter 23 minutter da han fikk ballen inne i feltet og på sterkt vis satte den i nota til 1-0.

Kun minuttet etter pause var det en annen spiss som presenterte seg. Thomas Lehne Olsen kom til LSK fra Tromsø før sesongen, og han satte inn 1-1 etter et innøvd cornertrekk.

Moe-scoring

Begge lag hadde muligheter til å ta ledelsen etter utligningen, men ledermålet skulle la vente på seg helt til det 80. minuttet. Da steg Brede Moe til værs og headet inn 2-1, og tre minutter før full tid punkterte Opseth kampen med sin annen scoring for dagen.

En corner fant pannebrasken til spissen, som knuste sin oppasser og satte inn 3-1-scoringen for det nyopprykkede Glimt-laget.

– Vi hadde en dårlig periode i annen omgang, men viste høy moral ved å komme tilbake og vinne 3-1, forteller Knutsen. (NTB)

KAMPFAKTA

Bodø/Glimt – Lillestrøm 3-1 (1-0)