Los Angeles vil bruke 60 milliarder på OL

Tirsdag ble det lagt fram en detaljert plan for lekene om ni år, og der kommer det fram at den totale kostnaden for OL blir høyere enn det som var beregnet da søknaden ble levert inn i 2017.

Den gang var beløpet oppgitt til 5,3 milliarder dollar, som tilsvarer 46 milliarder norske kroner etter dagens kurs.

Da var beløpet beregnet etter dollarkursen i 2016, mens det nye beløpet på 6,9 milliarder dollar tar høyde for den forventede prisutviklingen de neste ti årene for å skape et mer realistisk bilde av kostnadene.

– Vi redefinerer hva det vil si å avholde et vellykket OL. Og vi ser fram til å planlegge og avholde en fantastisk begivenhet som vil gjøre samfunnet stolt, sier leder for organisasjonen LA 2028, Casey Wassermann.

Los Angeles ble tildelt 2028-lekene i 2017. Det er tredje gang byen skal arrangere OL. Tidligere har LA vært OL-vertskap i 1932 og 1984.

Neste års sommer-OL holdes i Japans hovedstad Tokyo, mens Paris er OL-arrangør i 2024.