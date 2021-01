Lørdagens TV-sport time for time

09.00: Langrenn, Norgescup på Lygna: 15 km fri teknikk menn. Her vil mange av de norske løperne som skulle deltatt i Tour de Ski delta.(NRK1)

10.30: Alpint, verdenscup menn i Adelboden, Sveits: Storslalåm 1. omgang. Tradisjonelt en god bakke for Henrik Kristoffersen, men denne sesongen har han slitt. (TV2, SVT1, Eurosport 1)

11.20: Langrenn, Norgescup på Lygna: 10 km fri teknikk kvinner. Er Therese Johaug like suveren som tidlig i sesongen? (NRK1)

11.45: Alpint, verdenscup kvinner i St. Anton, Østerrike: Utfor. (TV2)

12.45: Skiskyting, verdenscup i Oberhof: Jaktstart 10 km kvinner. Tirill Eckhoff går først ut etter fredagens seier. (NRK1, Eurosport 1)

13.00: Fotball, engelsk FA-cup menn, 3. runde: Everton – Rotherham Utd. (Vsport1), Luton Town – Reading (Vsport3), Norwich City – Coventry City (Vsport+), Nottingham Forest – Cardiff City. (Vsport2)

13.05: Langrenn, verdenscup i Val di Fiemme, Italia, 7. etappe i Tour de Ski: Sprint, klassisk kvinner og menn. Utslagsrunder. Jessica Diggins og Aleksandr Bolsjunov i tet foran helgens siste etapper. (NRK2, SVT2)

13.30: Alpint, verdenscup menn i Adelboden: Storslalåm 2. omgang. (TV2, SVT2)

14.00: Håndball, EHF-cup kvinner: Baia Mare – Storhamar. (TV4)

14.00: Fotball, spansk La Liga menn, 18. runde: Sevilla – Real Sociedad. (Strive TV)

14.45: Skiskyting, verdenscup i Oberhof, Tyskland: Jaktstart 12,5 km menn. Her er det Johannes Thingnes Bø som går først ut med tre nordmenn ganske i hælene. (NRK1, Eurosport 1)

15.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn, 15. runde: Bayer Leverkusen – Werder Bremen fra Bay Arena. (Vsport+)

16.00: Fotball, engelsk FA-cup menn, 3. runde: Burnley – MK Dons (Vsport3), Queens Park Rangers – Fulham (Vsport2), Stoke City – Leicester City. (Vsport1)

16.00: Hopp, verdenscup menn (12 av 28) i Titisee-Neustadt, Tyskland (HS142). Halvor Egner Granerud leder verdenscupen, men hadde ikke full klaff i hoppuka. Han jakter revansj i helgen. (NRK1, Eurosport 1)

16.15: Fotball, spansk La Liga menn, 18. runde: Atlético Madrid – Athletic Bilbao fra Wanda Metropolitano. (Strive TV)

18.00: Håndball, mesterligaen kvinner, gruppespillets 10. runde: Gruppe A: Vipers Kristiansand – Team Esbjerg. (TV4)

18.00: Snowboard, verdenscup i Kreischberg, Østerrike: Big Air, finaler kvinner og menn. (NRK2, Eurosport Norge)

18.00: Ishockey, eliteserien menn, 25. runde: Lillehammer – Vålerenga fra Eidsiva Arena. OBS! Ishockeyligaen er stanset på grunn av koronaviruset.

18.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn, 15. runde: RB Leipzig – Borussia Dortmund fra Red Bull Arena. Her kan Erling Braut Haaland få anledning til å rette opp sjanse-sløseriet fra forrige serierunde. (Vsport1)

18.30: Fotball, engelsk FA-cup, 3. runde: Arsenal – Newcastle United fra Emirates i London. (Vsport2)

18.30: Fotball, spansk La Liga menn, 18. runde): Granada – Barcelona. (Strive TV)

19.00: Fotball, engelsk FA-cup, 3. runde: Huddersfield – Plymouth. (Vsport3)

19.05: Amerikansk fotball, NFL: Buffalo Bills – Indianapolis Colts. (Vsport+)

19.50: Idrettsgallaen. Årets galla er nedskalert på grunn av koronasituasjonen, men du kan blant annet stemme på de største idrettsprestasjonene i 2020. (NRK1)

20.00: Fotball, fransk Ligue 1, 19. runde: Paris Saint-Germain – Stade Brest fra Parc des Princes. (Vsport3)

21.00: Fotball, engelsk FA-cup, 3. runde: Manchester United – Watford. (Vsport1).

21.00: Fotball, spansk La Liga menn, 18. runde: Osasuna – Real Madrid. fra Estadio El Sadar i Pamplona. (TV2 Sport1, Strive TV)

22.40: Amerikansk fotball, NFL: Seattle Seahawks – Los Angeles Rams. (Vsport+)

00.00: Golf, PGA-turneringen Sentry Tournament of Champions. Tredje spilledag fra Kapalua Resort, med Viktor Hovland. (Eurosport Norge)

02.15: Amerikansk fotball, NFL: Washington Football Team – Tampa Bay Bucccaneers. (Vsport+)