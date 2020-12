08.55: Aking, v-cup, 1. runde double fra Winterberg. 2. runde kjøres 10.13. (Eurosport Norge).

09.00: Ishockey, landslagsturnering menn, Finland – Sverige. (SVT1)

10.30: Alpint, v-cup kvinner i Val d’Isère, Frankrike: Utfor. (NRK1, SVT1, Eurosport 1)

11.10: Kombinert, verdenscup menn i Ramsau: Hopp (HS98). (NRK 1, Eurosport Norge)

11.45: Alpint, verdenscup menn i Val Gardena: Utfor. Norge stiller et massivt fartslag med gårsdagens Super-G-vinner Aleksander Aamodt Kilde (bildet) i spissen. (NRK1, SVT1, Eurosport 1)

11.48: Aking, verdenscup kvinner, 1. runde. 2. runde kjøres 13.13. (Eurosport Norge)

12.45: Fotball, kvalifisering til Eliteserien menn, 2. runde: Ranheim – Åsane. Bortelaget slo Raufoss 3–1 tidligere i uka. (Eurosport Norge)

13.00: Skiskyting, verdenscup i Hochfilzen, Østerrike, jaktstart: 12,5 km menn. Her går ikke mindre enn fire nordmenn først ut etter storeslemmen på sprinten torsdag. (NRK1, Eurosport 1)

13.25: Langrenn, verdenscup i Dresden, Tyskland: Sprint fri teknikk kvinner og menn. Utslagsrunder. Som kjent deltar ingen norske utøvere her. (NRK2, Eurosport 1)

13.30: Fotball, engelsk Premier League, 14. runde: Crystal Palace – Liverpool fra Selhurst Park. Serielederen til vrient oppgjør i London. (TV2 Sport Premium)

13.30: Fotball, engelsk Championship, 20. runde: Norwich – Cardiff. (Vsport2)

14.15: Kombinert, verdenscup menn i Ramsau: 10 km langrenn. (NRK1, Eurosport Norge)

15.00: Skiskyting, v-cup kvinner i Hochfilzen: Jaktstart 10 km langrenn. (NRK1, Eurosport 1)

15.00: Fotball, italiensk Serie A, 13. runde: Fiorentina – Hellas Verona. (Strive TV)

15.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga, 13. runde: Borussia Mönchengladbach – Hoffenheim. (Vsport+), RB Leipzig – Köln. (Vsport1)

15.30: Fotball, Eliteserien, utsatt kamp: Molde – Sarpsborg 08 fra Aker stadion. (Eurosport Norge)

16.00: Fotball, engelsk Premier League, 14. runde: Southampton – Manchester City fra St. Mary’s Stadium. (TV2 Sport Premium, TV2 Sport1)

16.00: Fotball, engelsk Championship, 20. runde: Rotherham Utd. – Derby. (Vsport2)

16.00: Hopp, verdenscup menn (6 av 28) i Engelberg, Sveits (HS140). (TV2)

16.10: Håndball, dansk eliteserie kvinner: GOG – Skjern Håndball. (TV2 Sport2)

17.00: Fotball, fransk Ligue 1, 16. runde: Metz – Lens. (Vsport3)

18.00: Fotball, Eliteserien, utsatte kamper: Odd – Strømsgodset fra Skagerak Arena. (MAX). Bodø/Glimt – Viking fra Aspmyra stadion. (Eurosport Norge)

18.00: Fotball, italiensk Serie A, 13. runde: Sampdoria – Crotone. (Strive TV)

18.30: Håndball, tysk Bundesliga menn, 14. runde: Stuttgart – Kiel. (Vsport+)

18.30: Fotball, engelsk Premier League, 14. runde: Everton – Arsenal fra Goodison Park. (TV2 Sport Premium)

18.30: Fotball, tysk Bundesliga, 13. runde: Leverkusen – Bayern München. (Vsport1)

19.00: Fotball, fransk Ligue 1, 16. runde: Marseille – Reims. (Vsport3)

19.00: Golf, showturneringen PNC Championship fra Orlando, første dag. 20 tidligere mestere på lag med et familiemedlem, bl.a. Tiger Woods og sønn. (Eurosport 1)

19.00: Golf, LPGA-mesterskapet (3 mill. dollar) i Naples, Florida. (Viasport Golf)

20.45: Fotball, italiensk Serie A, 13. runde: Parma – Juventus. (Strive TV)

21.00: Fotball, Premier League, 14. runde: Newcastle Utd. – Fulham (TV2 Sport Premium)

21.00: Fotball, fransk Ligue 1, 16. runde: Nice – Lyon. (Vsport1)

22.30: Amerikansk fotball, NFL: Denver Broncos – Buffalo Bills. (Vsport+)

02.15: Amerikansk fotball, NFL: Green Bay Packers – Carolina Panthers. (Vsport+)

