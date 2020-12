Lørdagens tv-sport minutt for minutt

LØRDAG:

08.00: Golf, verdenstourmesterskapet (8 mill. dollar), europatour menn i Dubai. Med blant andre Viktor Hovland i aksjon. (Viasat Golf)

09.30: Alpint, verdenscup kvinner i Courchevel, Frankrike: Storslalåm, 1.omgang. (NRK1, SVT1, Eurosport 1)

10.30: Alpint, verdenscup menn i Val d’Isère: Utfor. Aleksander Aamodt Kilde har vært rask på trening. (NRK1, SVT2, Eurosport 1)

11.00: Motorsport Formel-1, tredje treningsrunde foran Abu Dhabi Grand Prix, kvalifisering fra 14.00. (Vsport+)

11.45: Skiskyting, verdenscup i Hochfilzen, Østerrike: 4 x 6 km stafett kvinner. (NRK1)

12.30: Alpint, verdenscup kvinner i Courchevel: Storslalåm, 2.omgang. (NRK1, SVT2, Eurosport 1)

13.00: Fotball, tysk 2. Bundesliga menn (11. runde): Darmstadt – Hamburg. (Vsport1)

13.00: Fotball, kvalifisering til 1. divisjon menn, 1. runde 2. kamp: Skeid – Asker fra Nordre Åsen. 1-1 i første kamp. (Nettkanalen Direktesport)

13.30: Fotball, engelsk Premier League menn (12. runde): Wolverhampton – Aston Villa. (TV2 Sport Premium)

13.30: Fotball, engelsk mesterskapsserie (18. runde): Cardiff – Swansea. (Vsport2)

13.30: Langrenn, verdenscup i Davos, Sveits: Sprint fri teknikk kvinner og menn. Som kjent ingen norsk deltakelse her. (TV2)

14.00; Fotball, spansk La Liga (13. runde): Valencia – Athletic Bilbao. (Strive TV)

14.45: Skiskyting, verdenscup i Hochfilzen, Østerrike: 12,5 km jaktstart menn. Kan Johannes Dale følge opp fredagens suksess? (NRK1, Eurosport 1)

15.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn (11. runde): Borussia Dortmund – Stuttgart. Hjemmelaget er fortsatt uten Erling Braut Haaland. (Vsport1), RB Leipzig – Werder Bremen. (Vsport+)

16.00: Fotball, engelsk Premier League menn (12. runde): Newcastle – West Bromwich. (TV2 Sport Premium, TV2 Sport 1)

16.00: Fotball, engelsk mesterskapsserie (18. runde): Blackburn – Norwich. (Vsport2)

16.00: Håndball, EM-sluttspillet kvinner i Danmark, hovedrunden (2. runde): Gruppe II (i Kolding): Ungarn - Tyskland. (TV3)

16.00: Hopp, VM skiflyging i Planica, Slovenia (HS240), 2. dag, omgang 3 og 4. (NRK1, Eurosport 1)

16.15: Fotball, spansk La Liga menn (13. runde): Getafe – Sevilla. (Strive TV)

17.00: Fotball, fransk Ligue 1 (14. runde): Marseille – Monaco. (Vsport3)

18.15: Håndball, EM-sluttspillet kvinner i Danmark, hovedrunden (2. runde): Gruppe II (i Kolding): Kroatia - Norge. Toppkampen i EM til nå, begge lag ubeseiret. (TV3)

18.30: Fotball, engelsk Premier League menn (12. runde): Manchester United – Manchester City fra Old Trafford. (TV2 Sport Premium)

18.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn (11. runde): Union Berlin – Bayern München. (Vsport1)

18.30: Fotball, spansk 1. divisjon menn (13. runde): Huesca – Alavés. (Strive TV)

19.00: Golf, PGA-turnering menn (3,6 mill. dollar) i Naples, Florida. (Eurosport 1)

19.00: Golf, US Open kvinner (5,5 mill. dollar) i Houston, Texas: Årets fjerde og siste majorturnering for kvinner. (Viasat Golf)

20.00: Fotball, nederlandsk æresdivisjon menn (12. runde): Ajax – Zwolle. (Vsport2)

20.45: Fotball, italiensk serie A menn (11. runde): Lazio – Hellas Verona. (Strive TV)

21.00: Fotball, engelsk Premier League menn (12. runde): Everton – Chelsea fra Goodison Park. (TV2 Sport Premium)

21.00: Fotball, fransk Ligue 1 (14. runde): Lens – Montpellier. (Vsport1)