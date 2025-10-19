Løland vant Veneto Classic – Uno-X sikret World Tour-lisens

Thor Hushovd og Uno-X kan juble for World Tour-status kommende sesong. Her fra tidligere i sesongen. Rune Stoltz Bertinussen / NTB

24-åringen spurtet i senk ryttere som Florian Vermeersch og Diego Ulissi på veien mot lagets 23. seier i år. Triumfen var hans første på proffnivå og kroner en svært sterk sesong for det norske laget.

– Man kunne ikke fått en bedre finale. Jeg tror nesten ikke det jeg ser, i alle dager. Det her er helt absurd, utbrøt Max-kommentator Theiss Magelssen.

Lagets prestasjoner i rittet sikret at Uno-X tar steget opp til å bli et World Tour-lag kommende sesong. Det betyr direkteplass i ritt som Tour de France, Giro d’Italia og Vuelta a España.

De foregående sesongene har det norske laget fått wildcard til Tour de France, men ikke deltatt verken i Italia eller Spania.

Skapte spenning

Før avslutningen på sesongen hadde Cofidis knappet innpå i kampen om verdenstourlisens, og det var 173 poeng mellom dem på listen over lag som har plukket flest UCI-poeng i perioden 2023-2025. For en uke siden ledet Uno-X med over 500 poeng.

Cofidis tok ytterligere innpå i ritt i Japan og Kina søndag, der Uno-X ikke deltok, men Uno-X svarte i Chrono des Nations, der Søren Wærenskjold tråkket inn til en sterk 5.-plass, og Veneto Classic.

Lølands seier ga 125 poeng, og Fredrik Dversnes på 7.-plass plukket 35 poeng. Wærenskjold sikret 28 poeng og danske Carl-Frederik Bévort 16 i temporittet i Frankrike.

Rykker opp

Uno-X ender på 19.-plass, men det er kun 18 lag som får lisensen. Sammenslåingen av lagene Intermarché og Lotto gjør likevel at laget med kun norske og danske ryttere vil rykke opp én plass.

Så langt har Uno-X signert kontrakt med 28 ryttere for 2026-sesongen. 20 er nordmenn, 8 er dansker. Hvis Uno-X har planer om å delta i samtlige ritt på World Tour-nivå, må laget utvides.

Onsdag ble det klart at Uno-X-sjef Thor Hushovd har skrevet kontrakt med den erfarne dansken Alexander Kamp. Han kommer fra Intermarché.