Ingen av klubbene har bekreftet noe som helst ennå, men Skiens-avisen Varden hevder at overgangen er sikker torsdag kveld. TA var litt for tidlig ute da de ved en misforståelse publiserte en lignende artikkel som ikke var ment for offentligheten. Den ble avpublisert igjen, og siden henviser også de til Varden, som eneste kilde. Verken Fagermo selv eller klubben Odd har bekreftet Vardens opplysninger.

Da får fredagen avklare om dette er riktig og i såfall på hvlken sky av løgner Fagermo inntar hovedstaden. Noen av de siste dagers sitater til Telemarksavisa: "Hvordan kan jeg si ja til en klubb jeg ikke har vært i kontakt med". "Jeg er og blir trener i Odd, vi er ferdige med Vålerenga nå, vel?" Og ledelsen i Odd avviste blankt at det hadde vært noen kontakt mellom klubbene.

Er dette innenfor folkeskikken? Det bryr neppe aktørene seg mye om, nå handlet det om å få på plass treneren innen månedskiftet. Og i fotballindustrien er sannheten en evig taper.

Fagermo bekreftet senest torsdag at han skulle til La Manga med Odd på søndag, så får vi se om det blir Portugal med Vålerenga i stedet. Fredagens fly går klokka 18.45. Så får vi se om dagens støtteapparat i VIF, anført av Haakon Lunov, som selv ønsket jobben, kan jobbe under Dag-Eilev Fagermo . Det kommer også an på hva Fagermo selv ønsker. Han er og blir "The boss" hvis han har sagt ja til denne jobben.

Fagermo har vært i Odd i tolv år og er den treneren i Eliteserien som har vært lengst i en klubb. Han var også en av de første som ble koblet til VIF etter at Dagsavisen hadde sikre kilder på at Fagermo var mannen Ronny Deila hadde pekt på da han forlot klubben til fordel for New York City FC. 28. desember var Deila i sitt avgjørende møte i New York.

Klubbledelsen i VIF har holdt kortene tett til brystet og ville senest torsdag ikke kommentere noen av de aktuelle navnene.

Fagermo antydet allerede i høst at han kunne ønske seg noe annet etter at både serie- og cupmedalje glapp med Odd. Skulle han flytte på seg, måtte det skje nå. Men det satt langt inne. Etter hva vi erfarer har det vært en dragkamp om bruk av ressurser internt i VIF. Assistent Haakon Lunov hadde vært den enkleste og rimeligste løsningen, men supporterne var aggresivt i mot.

Odd kan kreve kompensasjon VIF og Fagermo kan skreddersy sitt støtteapparat. Og hva mener han om spillerstallen? VIF vedtok i desember en mye mer lokal satsing med fokus på Oslo-talenter. Fagermo har fått til mye av dette i Telemark.

Kanskje torsdagens overgang for Sander Berge, som bringer anslagsvis 20 millioner inn i VIF-kassa, hadde en innvirkning. Sannsynligvis får vi aldri svar.

For Vålerenga er en spesiell klubb. Investoren Tor Olav Trøim, som i praksis redder klubben økonomisk, lufter aldri sine tanker i offentligheten og klubbledelsen jobber best i lukkede fora. Kommunikasjonssjefen har i hele perioden vært sykmeldt og mange av funksjonene i klubben har vært utført på dugnad av de gjenværende.

Hvis Fagermo kommer, blir det uansett en ny giv og ny blest rundt klubben. Han vet godt hva han kommer til. Enkelte i Klanen har allerede omtalt ham som en så motbydelig fyr at han vil passe inn i klubben. Han vil kle et mer eplekjekt VIF. Han klagde over det motsatte i Odd i fjor sommer med følgende klare utsagn "Det er bare en som er brei i kjeften i Odd, og han speller ikke".