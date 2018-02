Løfshus dundret til mot FIS for Johaug-behandlingen

Sport

Av Egil Sæther

PYEONGCHANG: Det var på spørsmål fra NTB om hvordan Norge kunne følge opp langrennssuksessen fra årets OL til neste års VM i Seefeld, at Løfshus kom med sin solide kraftsalve.

Det er liten tvil om at Løfshus har følt at skiforbundet er blitt vel mye motarbeidet i de to siste årene der sakene mot Martin Johnsrud Sundby og Therese Johaug naturlig nok har fått mye oppmerksomhet.

– Nå skal vi suge på denne karamellen en stund, og så skal vi få utøverne til å koble av mer enn de har gjort noen år. Vi skal ta samling i bunn og prøve og komme tilbake. Ikke minst skal vi løfte fram Therese Johaug igjen. Det er en skam at Det internasjonale skiforbundet (FIS) har stengt henne ute herfra. Det håper jeg at de ser. Selv om de prøvde å ta fra oss den, så er vi likevel best uansett, og det håper jeg at FIS-president Gian-Franco Kasper merker seg, sa Løfshus.

Tilbake på laget

Therese Johaug ble utestengt i 18 måneder etter dopingsaken, og fra og med 17. februar er hun formelt sett en del av landslaget igjen.

Om to måneder kan hun konkurrere igjen. Da er dommen fra Idrettens Voldgiftsrett (CAS) sonet.

– Vi skal passe på at hun skal få de medaljene hun fortjener, og det burde hun ha fått muligheten til her også, men det var det noen som hindret. Det skal de få smake neste år, smalt det fra sportssjefen.

Løfshus mente også at det var helt riktig at Russlands ikke fikk lov til å være med i avslutningsseremonien under eget flagg. Han mener at det var helt riktig at Russland ble utestengt.

– Vi håper at FIS og generalsekretær Sarah Lewis tar ansvar og kommer med en åpen høring. Gian-Franco Kasper sitter også i IOC, og jeg regner med at de tar ansvar. Hvis de ikke gjør det så er det rett og slett dårlig håndverk.

– Du støtter utestengelsen?

– Ja, ja. De bevisene som ligger i de rapportene er så sterke og gode at jeg forventer mer av FIS. Nå bør de trekke fra gardinene.

Stolt

Løfshus er stolt av medaljefangsten til de norske langrennsløperne i Pyeongchang. Marit Bjørgen rundet av det hele med det suverene gullet på 30-kilometeren.

– Det begynte egentlig på et hotell her i byen i september 2016. Da var vi her sammen med de andre vinteridrettene. Vi la en plan og startet en målprosess mot OL, og siden har det gått slag i slag. Det meste av planen har fungert fra A til Å. Vi har nådd målene våre, og vi har hatt et fantastisk støtteapparat, både vårt eget og det gjennom Olympiatoppen. Det kunne sikkert ha vært enda mer stang inn, men jeg tror at vi skal være fornøyd med det vi fikk innenfor stengene. Vi skal være kjempefornøyd.

Løfshus og hans gjeng har bidratt sterkt at Norge ble verdens beste nasjon i årets OL. Sju gull, fire sølv og tre bronse ble langrennstroppens beholdning.

– Jeg føler på mange måter at vi har stått litt imot. Det har vært et vanvittig trykk i de to siste årene, og noen har vært ute etter å ta oss. Når vi tar beslutninger, så tar vi dem på et godt grunnlag. Jeg tror at vi har tatt mange riktige valg i de to siste årene, og nå er vi verdens beste langrennsnasjon og bidrar til at Norge er verdens beste olympiske nasjon, sa Løfshus. (NTB)