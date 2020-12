Liverpools tenåringer sørget for avansement

Liverpool stilte med Mohamed Salah, Diogo Jota og Sadio Mané fra start, men det var 19-åringene som sørget for jubel. Ajax-keeper André Onana feilberegnet et innlegg fra Neco Williams, og Jones scoret sitt første mesterligamål. Liverpool-manager Jürgen Klopp løp likevel rett bort til keeperdebutant Caoimhin Kelleher etter kampen.

– Det var fantastisk for meg å få debuten min i en mesterligakamp, og så vant vi og gikk videre også. Jeg jobber hardt hver dag på trening for å være klar når det er bruk for meg, og heldigvis greide jeg å gjøre noen gode redninger, sa Kelleher til BT Sport.

Med seieren er Liverpool ikke bare videre, men også gruppevinner i mesterligaen etter en kamp mot et sprudlende og velspillende Ajax-lag.

Alisson Becker har trøbbel med hamstringen og vil være ute i opp til to uker, opplyste Klopp tirsdag. Becker føyer seg inn i rekken av flere defensive spillere som er ute for Liverpool.

Den andre plassen i cupspillet står mellom Ajax og Atalanta, som møtes neste uke. Italienerne spilte 1-1 mot Midtjylland tirsdag og greier seg med ett poeng i Amsterdam.

Midtjylland tok sitt første poeng i gruppen, men havner uansett på sisteplass.

Ajax dominerte

Ajax hadde mye ball, men Liverpool var farlige hver gang de angrep. Jones hadde kampens første avslutning, men rett på keeper. Jones klinket så til fra 17 meter, men kun for å se at ballen smalt i stolpen.

Ajax fortsatte med sitt høye press og energiske spill. Davy Klaassen var frampå med hodet to ganger, men en gang ble det offside, og den andre muligheten rakk han ikke fram med pannebrasken.

Kelleher ble ordentlig testet etter en halvtime av Noussair Mazraoui som skjøt knallhardt fra over 20 meter. 22-åringen var godt plassert og reddet avslutningen.

Etter hvilen klarte Klaassen nok en gang å lure seg fri i Liverpools 16-meter. Nok en gang var han der med hodet, men avslutningen fra kort hold gikk utenfor.

Dribleglade David Neres skulle også få en mulighet da plukket opp en retur fra Kelleher, men hans avslutning fra spiss vinkel gikk i stolpen.

Gamblet

Like etter gjorde en ellers god Onana en feil da han lot ballen gå i feltet. Ballen gikk over alle i feltet, inkludert keeperen, men han la ikke merke til Jones, som var på plass og satte ballen i åpent bur.

– En flott avslutning av Curtis. Han gamblet på at keeper skulle feilregne, sa Liverpool-kaptein Jordan Henderson til BT Sport.

– Det var en veldig vanskelig kamp, men gutta ga alt.

Innbytter Roberto Firmino kom alene med Onana sju minutter før slutt, men keeperen vartet opp med en feberredning. Salah fikk også en god mulighet, men blåste ballen over og til side for mål.

Irske Kelleher måtte igjen i aksjon da den gamle måltyven Klaas-Jan Huntelaar headet mot mål fra fem meter. Keeperen fikk opp hendene raskt og avverget til corner.

Midtjyllands første poeng

I den andre kampen i gruppa fikk Midtjylland sitt første poeng med 1-1 mot Atalanta. Danskene ledet lenge etter midtstopper Alexander Scholz' kanonskudd fra 15 meter etter 13 minutter.

Den stillingen holdt seg til pause. Atalanta styrte spillet og skapte flere gode muligheter. Blant annet ved 18 år gamle Amad Diallo, som kom alene med keeper, men avsluttet rett på sisteskanse Jesper Hansen. Det var Christian Romero som steg til værs og headet inn utligningen etter 79 minutter.

KAMPFAKTA

Mesterligaen menn tirsdag, gruppe D:



Liverpool (England) – Ajax (Nederland) 1-0 (0-0)

Mål: 1-0 Curtis Jones (58).

Atalanta (Italia) – Midtjylland (Danmark) 1-1 (0-1)

Mål: 0-1 Alexander Scholz (13), 1-1 Cristian Romero (79).

Mesterligaen fotball menn tirsdag, gruppespillet 5. runde:

Gruppe A:

Lokomotiv Moskva (Russland) – Salzburg (Østerrike) 1-3 (0-2), Atlético Madrid (Spania) – Bayern München (Tyskland) 1-1 (1-0).

Gruppe B:

Sjakhtar Donetsk (Ukraina) – Real Madrid (Spania) 2-0 (0-0), Borussia Mönchengladbach (Tyskland) – Inter (Italia) 2-3 (1-1).

Gruppe C:

Marseille (Frankrike) – Olympiakos (Hellas) 2-1 (0-1), Porto (Portugal) – Manchester C. (England) 0-0.

Gruppe D:

Atalanta (Italia) – Midtjylland (Danmark) 1-1 (0-1), Liverpool (England) – Ajax (Nederland) 1-0 (0-0).

Spilles onsdag:

Gruppe E: Krasnodar (Russland) – Rennes (Frankrike), Sevilla (Spania) – Chelsea (England). Gruppe F: Borussia Dortmund (Tyskland) – Lazio (Italia), Brugge (Belgia) – Zenit St. Petersburg (Russland). Gruppe G: Ferencváros (Ungarn) – Barcelona (Spania), Juventus (Italia) – Dinamo Kiev (Ukraina). Gruppe H: Basaksehir (Tyrkia) – Leipzig (Tyskland), Manchester U. (England) – Paris Saint-Germain (Frankrike).

De to beste i hver gruppe til åttedelsfinale, treerne til europaligaens 16-delsfinale.