Liverpools korona-grep: Tips om pusteøvelser, glem PL-situasjonen og unngå brakkesyke

Det er klubbens psykolog Lee Richardson som har laget presentasjonen. Avisen Daily Mail fikk tilgang til dokumentet.

Klubben ønsker at spillerne ikke skal grave seg ned mentalt, gruble over om ligagullet går tapt på grunn av korona-situasjonen og la virus-fokuset ta et for hardt grep om hverdagen deres.

– Beslutningen rundt Premier League-avslutningen eller hvilken vei viruset tar, er utenfor vår kontroll. Ved å akseptere det vi ikke kan kontrollere, gir vi oss selv best forutsetning til å takle den psykiske utfordringen og beholde perspektivet, skriver Richardson.

Som tannpuss

– Helse og sikkerhet er det viktigste for oss alle og mye mer viktig (enn Premier League-situasjonen).

Richardson gir også tips om pusteteknikker for å lette på eventuelle stressymptomer. – Akkurat slik som god tannbørsting gir god tannhelse, så kan pustetrening bidra til god mental helse, sier Richardson.

På hans liste er også råd om hvordan man skal unngå å kjede seg og få brakkesyke.

Vente lenge?

Han peker også på hvordan man holder stemningen god blant familiemedlemmene som kanskje må være uvant mye sammen for tiden.

Liverpool leder Premier League med 25 poeng og kan ta sin første ligatittel på 30 år. Koronavirus-pandemien har stoppet spill i den engelske eliteserien. Den starter tidligst opp i slutten av april, men flere tror det vil dra ut lenger.

Skulle virusutbruddet skyte ny fart, frykter Liverpool-fansen at sesongen ikke blir ferdigspilt og at ingen får seriemesterskapet.