Sport

Av Stian Grythaugen

Klopps Liverpool åpner mesterligaen mot Paris Saint-Germain hjemme på Anfield tirsdag. Etter å ha tapt 1-3 mot Real Madrid i forrige sesongs finale, har Liverpool brukt nær to milliarder kroner på kvartetten Allison Becker, Naby Keita, Fabinho og Xherdan Shaqiri.

Dermed mener flere at Liverpool er favoritter til å vinne både Premier League og mesterligaen. I ligaen har Klopps menn vunnet samtlige fem kamper så langt. Tirsdag tar de røde første steg mot en eventuell ny finale i mesterligaen.

– Vi spiller i både Premier League og mesterligaen, de to tøffeste fotballkonkurransene i verden. Men det er slik vi ønsker det, sa tyskeren på pressekonferansen før kampen.

– Det kommer ikke til å bli enkelt ett eneste sekund. Alt vi kan si, er at vi skal forsøke å gjøre vårt beste.

Fem strake

Både Liverpool og PSG tok i helgen sin femte strake seier i ligaen. Franskmennene kjørte over Saint-Étienne og vant 4-0 uten suspenderte Kylian Mbappé. Neymar ble i tillegg hvilt i den kampen. Liverpool vant påå sin side 2-1 mot Tottenham.

– Vi så PSG-kampen fredag, men to av deres beste var ikke med, sa Klopp.

Han sier han er fullt klar over at PSG er et sterkt lag.

Kampen mot PSG blir den andre av sju kamper på 23 dager for Liverpool. Etter mesterligakampen tirsdag kommer oppgjør mot Southampton, Chelsea (ligacup), Chelsea (serie), Napoli og Manchester City tett som hagl.

Klopp innrømmer at han må rotere på laget for å holde spillerne kampklare til alle turneringer.

Også Røde Stjerne og Napoli er i samme mesterligagruppe som Liverpool og PSG.

Selv om Liverpool var i finalen forrige sesong og har forsterket stallen siden, vil ikke manager Jürgen Klopp høre snakk om noe favorittstempel i mesterligaen.

Klopps Liverpool åpner mesterligaen mot Paris Saint-Germain hjemme på Anfield tirsdag. Etter å ha tapt 1-3 mot Real Madrid i forrige sesongs finale, har Liverpool brukt nær to milliarder kroner på kvartetten Allison Becker, Naby Keita, Fabinho og Xherdan Shaqiri.

Dermed mener flere at Liverpool er favoritter til å vinne både Premier League og mesterligaen. I ligaen har Klopps menn vunnet samtlige fem kamper så langt. Tirsdag tar de røde første steg mot en eventuell ny finale i mesterligaen.

– Vi spiller i både Premier League og mesterligaen, de to tøffeste fotballkonkurransene i verden. Men det er slik vi ønsker det, sa tyskeren på pressekonferansen før kampen.

– Det kommer ikke til å bli enkelt ett eneste sekund. Alt vi kan si, er at vi skal forsøke å gjøre vårt beste.

Fem strake

Både Liverpool og PSG tok i helgen sin femte strake seier i ligaen. Franskmennene kjørte over Saint-Étienne og vant 4-0 uten suspenderte Kylian Mbappé. Neymar ble i tillegg hvilt i den kampen. Liverpool vant påå sin side 2-1 mot Tottenham.

– Vi så PSG-kampen fredag, men to av deres beste var ikke med, sa Klopp.

Han sier han er fullt klar over at PSG er et sterkt lag.

Kampen mot PSG blir den andre av sju kamper på 23 dager for Liverpool. Etter mesterligakampen tirsdag kommer oppgjør mot Southampton, Chelsea (ligacup), Chelsea (serie), Napoli og Manchester City tett som hagl.

Klopp innrømmer at han må rotere på laget for å holde spillerne kampklare til alle turneringer.

Også Røde Stjerne og Napoli er i samme mesterligagruppe som Liverpool og PSG. (NTB)

Tirsdagens kamper:

Gruppe A (21.00): Brugge – Borussia Dortmund (Viasport+), Monaco– Atlético Madrid (Viasport Xtra).

Gruppe B (19.00): Barcelona – PSV Eindhoven (Viasport2), Inter – Tottenham Viasat 4).

Gruppe C (21.00): Liverpool – Paris Saint-Germain (TV2 Sport1), Røde Stjerne – Napoli (Viasport2)

Gruppe D (21.00): Galatasaray – Lokomotiv Moskva (Viasat Xtra), Schalke – Porto (Viasat Xtra)