Serielederen fikk det tøft hjemme mot et noe reservepreget Wolverhampton, men klarte til slutt å dra i land en 1-0-seier etter en omdiskutert scoring like før hvilen.

Adam Lallana mottok ballen med skuldra og la den til rette for Mané. Med hjelp av videodommerne, som mente at ballen ikke traff armen, ble målet stående. Det ble også kampens enste.

Wolverhampton hadde en ball i mål like før pause, men scoringen av Pedro Neto ble annullert etter bruk av videodømming. TV-bildene viste at det var snakk om ørsmå marginer.

Liverpool feirer med seieren nyttår på toppen av tabellen med 55 poeng. Luken ned til Leicester på annenplass er hele13 poeng.

Liverpool er nå ubeseiret i 36 strake Premier League-kamper. Rekorden har Arsenal med 49 strake uten tap i perioden fra mai 2003 til oktober 2004.

Reservepreget

Wolverhampton startet med både Raúl Jiménez, Romain Saïss og Adama Traoré på benken, og hadde tidlig i kampen lite å stille opp med før det annullerte målet til Neto tre minutter på overtid i første omgang.

Men ved hjelp av de tre byttene hevet gjestene seg mye i andre omgang og satte Liverpool på flere prøver.

Førstnevnte kom til en stor mulighet sju minutter før slutt, men en blokkering fra Trent Alexander-Arnold gjorde at vertene berget tre nye poeng etter en annenomgang der de rødkledde ikke hadde et eneste skudd på mål.

Dramatisk første omgang

Den første omgangen bød på stor dramatikk, og i sentrum sto dommer Anthony Taylor og hans medhjelpere på videorommet.

For minuttet før halvtid slo Virgil van Dijk en strøken langpasning til Adam Lallana. Inne i sekstenmeteren traff ballen skuldra til engelskmannen, slik at den spratt perfekt ned til Sadio Mané. Senegaleseren kunne løpe inn 1–0.

Dommer Tylor valgte imidlertid å annullere målet for hands på Lallana, men ved hjelp av videodommerne ble målet stående til Wolverhamptons store fortvilelse. De mente også at van Dijk brukte armen til å dempe ballen før han slo den i retning Lallana.

Bedre stemning ble det ikke hos ulvene da de tre minutter på overtid i første omgang fikk et mål annullert. Jonny ble spilt fri ute på høyrekanten, og med et perfekt innlegg fant han Neto. 19-åringen banket ballen sikkert bak Alisson Becker, men nok en gang måtte videobildene sjekkes.

Bildene viste at Jonny var noen få millimeter på feil side, og dermed ble målet annullert til Wolves-trener Nuno Espírito Santo sin store skuffelse. Portugiseren pådro seg et gult kort for munnbruk.

Premier League menn søndag, 20. runde:

Arsenal – Chelsea 1-2 (1-0)

60.309 tilskuere. Mål: 1-0 Pierre-Emerick Aubameyang (13), 1-1 Jorginho (83), 1-2 Tammy Abraham (87).

Dommer: Craig Pawson.

Gult kort: Matteo Guendouzi, David Luiz, Lucas Torreira, Alexandre Lacazette, Ainsley Maitland-Niles, Arsenal, Mason Mount, N'Golo Kanté, Antonio Rüdiger, Jorginho, Chelsea.

Arsenal (4-2-3-1): Bernd Leno – Ainsley Maitland-Niles, Calum Chambers (Shkodran Mustafi fra 23.), David Luiz, Bukayo Saka – Matteo Guendouzi, Lucas Torreira – Reiss Nelson (Nicolas Pépé fra 85.), Mesut Özil (Joe Willock fra 75.), Pierre-Emerick Aubameyang – Alexandre Lacazette.

Chelsea (3-4-2-1): Kepa – Antonio Rüdiger, Fikayo Tomori (Tariq Lamptey fra 59.), Kurt Zouma – César Azpilicueta, N'Golo Kanté, Mateo Kovacic (Callum Hudson-Odoi fra 70.), Emerson (Jorginho fra 34.) – Willian, Mason Mount – Tammy Abraham.

Liverpool – Wolverhampton 1-0 (1-0)

53.326 tilskuere. Mål: 1-0 Sadio Mané (44).

Dommer: Anthony Taylor.

Gult kort: Adam Lallana, Liverpool.

Liverpool (4-3-3): Alisson – Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez, Virgil van Dijk, Andy Robertson – Adam Lallana (Naby Keïta fra 67.), Jordan Henderson, Georginio Wijnaldum (James Milner fra 85.) – Mohamed Salah, Roberto Firmino (Divock Origi fra 86.), Sadio Mané.

Wolverhampton (3-5-2): Rui Patrício – Ryan Bennett, Conor Coady, Max Kilman – Jonny, Leander Dendoncker (Adama fra 58.), Rúben Neves (Romain Saïss fra 58.), João Moutinho, Ruben Vinagre – Pedro Neto, Diogo Jota (Raúl Jiménez fra 72.).

Manchester C. – Sheffield U. 2-0 (0-0)

Mål: 1-0 Sergio Agüero (52), 2-0 Kevin De Bruyne (82).

Dommer: Chris Kavanagh.

Gult kort: Bernardo, Manchester C., Enda Stevens, Sheffield U..

Manchester C. (4-2-3-1): Claudio Bravo – Kyle Walker, Eric García, Fernandinho, Oleksandr Zinchenko – Rodri, Bernardo (İlkay Gündogan fra 62.) – Riyad Mahrez, Kevin De Bruyne, Raheem Sterling (Gabriel Jesus fra 87.) – Sergio Agüero (Phil Foden fra 80.).

Sheffield U. (3-2-3-2): Dean Henderson – Chris Basham, John Egan, Jack O'Connell – George Baldock, Enda Stevens – Muhamed Bešić (Oliver McBurnie fra 75.), Oliver Norwood, John Fleck – Callum Robinson (David McGoldrick fra 59.), Lys Mousset (Billy Sharp fra 84.).