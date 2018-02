Liverpool skjøt seg til andreplass

Sport

Av Bernt Harald Dysthe Brennevann

Liverpool lekte med West Ham og vant 4-1 på Anfield lørdag. Etterpå kunne en storfornøyd Jürgen Klopp se at laget hans er tabelltoer i Premier League.

Emre Can, Mohamed Salah, Roberto Firmino og Sadio Mané scoret målene for hjemmelaget, mens Michail Antonio satte inn West Hams trøstemål.

Resultatet gjør at Liverpool klatrer forbi Manchester United og er oppe på annenplass. United har en kamp mindre spilt. «De røde djevlene» tar imot tabellfirer Chelsea på Old Trafford søndag.

Liverpool tok nesten ledelsen etter noen få minutters spill. Firmino fant Salah inne i boksen, men egypterens avslutning gikk i stolpen og ut.

West Ham holdt på å ryste Liverpool mot spillets gang etter et kvarter. Marko Arnautovic chippet ballen vakkert mot mål fra skrått hold, men Liverpool-keeper Loris Karius fikk så vidt fingertuppene på den. Dermed ble det bare tverrliggertreff for West Ham-angriperen.

Kort tid etter fikk gjestenes Pablo Zabaleta muligheten, men backens avslutning gikk like utenfor.

West Ham hadde begynt å yppe seg, men Liverpool slo til da det var spilt en knapp halvtime. Can stanget ballen i mål etter corner fra Salah.

Toppscorer

Sistnevnte skulle også få notere seg for scoring i lørdagens oppgjør. Seks minutter etter pause plasserte Salah ballen sikkert nede i høyre hjørne etter pasning fra Alex Oxlade-Chamberlain. Egypteren har nå 23 seriemål, som er like mange som Tottenham-spissen Harry Kane. Ingen har flere så langt.

Firmino satte inn 3-0 etter 57 minutters spill. Han tuppet ballen mellom beina på West Ham-keeper Adrian og sørget for å punktere kampen. Antonio reduserte på flott vis to minutter etter, men Mané fastsatte sluttresultatet til 4-1 et lite kvarter før full tid.

Kampen var Liverpools første siden Porto ble herjet med og slått 5-0 i mesterligaen for ti dager siden. Rødtrøyene ladet opp til lørdagens oppgjør med fire dager i spanske Marbella.

– Det var intenst, aggressivt og masse vilje. Jeg så alt jeg ønsker å se i en fotballkamp, og det er ikke ofte jeg får se det. Som manager liker du å kunne jobbe med laget ditt. Hvis du får tid til å forberede laget godt foran hver kamp, får du også en fotball som er mye mer attraktiv, sa Klopp.

Moyes i trøbbel

Han er ikke så opptatt av at Liverpool nå er nummer to på tabellen.

– Det er fint, men ikke noe mer. Hvis United vinner i morgen, vil vi bare ha vært toer i noen timer. Det tror jeg ikke er så veldig viktig.

Liverpool har vist fin scoringsform den siste tiden. Kun serieleder Manchester City har scoret flere mål enn Klopps mannskap i Premier League denne sesongen. Liverpool står med 65 mot Citys 79.

West Ham er kun fire poeng over nedrykk i Premier League. Manager David Moyes har dermed grunn til å være urolig for fortsettelsen.

Liverpool tar imot Newcastle i neste serierunde. Da møter West Ham Swansea borte.

Bournemouth reddet poeng

Joshua King klarte ikke komme på scoringslista, men var en sterk bidragsyter da Bournemouth reddet 2-2 hjemme mot Newcastle i Premier League lørdag.

King scoret mot Stoke for tre serierunder siden. Det var hans tredje mål denne sesongen. Den norske landslagsspissen har slitt tungt med å følge opp forrige sesongs 16 seriemål, men hjalp til med å redde 2-2 mot Newcastle.

26-åringen var tredje sist på ballen før begge målene til Bournemouth.

I det 89. minutt fikk King kontroll på ballen etter et innlegg. Spissen la ballen ut til Nathan Aké, som fant Dan Gosling langs bakken. Gosling satte ballen i mål fra kort hold.

King var også delaktig i 1-2-målet til Bournemouth. I det 80. minutt fant han Lewis Cook i boksen. Engelskmannen flikket ballen videre til Adam Smith, som dunket til mot det nærmeste krysset. Ballen gikk i mål via tverrliggeren.

Før Bournemouth startet snuoperasjonen, hadde Dwight Gayle scoret to mål i første omgang. Mål nummer to kom rett før pause etter fryktelig forsvarsspill fra Bournemouth.

Bournemouth forblir på 10.-plass på tabellen etter lørdagens kamp, mens Newcastle faller til 15.-plass. To poeng skiller ned til Swansea under nedrykksstreken. (NTB)