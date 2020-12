De fleste regnet med at Liverpool kom til å vinne komfortabelt mot bunnlaget West Bromwich søndag, og da hjemmelaget tok ledelsen tidlig, så det enda lysere ut for Jürgen Klopp og co.

For 1-0-scoringen etter elleve minutter var av det lekre slaget. Joel Matip slo en millimeterpresis pasning til Sadio Mané, som dempet ballen på brystet og hamret den i nettaket fra kloss hold.

Det var senegaleserens andre mål på to kamper etter at han også scoret ett av sju mål da Liverpool knuste nevnte Palace 7-0 19. desember.

Utligning

Scoringen var Manés 90. i Premier League. Kun to afrikanere har scoret flere - Didier Drogba med 104 og Emmanuel Adebayor med 97.

Samme Matip måtte ut med skade etter drøye timen. Det betyr enda en spiller til en lang skadeliste for Liverpool.

Hjemmelaget hadde flere gode muligheter til å score både ett og to mål til mot et meget lavtliggende West Brom, men kampens andre mål var det Sam Allardyce og co. som gjorde.

Matheus Pereira slo et lekkert innlegg fra høyre, og midt i boks dukket midtstopper Semi Ajayi opp. Han headet ballen i mål, via stolpen, til 1-1.

– Fortjent

Roberto Firmino fikk en eventyrlig mulighet på overtid da han fikk stå fri og heade fra fem meter, men forsøket ble mesterlig reddet av Sam Johnstone. Dermed endte det 1-1.

– West Brom fortjente poenget. Vi klare ikke å holde det gående. Til syvende og sist kunne vi ha gjort det bedre, og vi burde ha gjort det bedre, sa Klopp etter kampen.

– Det var strålende i dag. Du må forsvare deg mye når du møter et kvalitetslag med en slik fantastisk statistikk på hjemmebane. Vi frustrerte Liverpool så mye vi kunne, sa Allardyce.

Det ene poenget gjør at Liverpool nå har 32 poeng etter 15 runder. Everton på 2.-plass er bare tre poeng bak, mens Leicester er poenget bak Everton med like mange kamper.

