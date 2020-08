Didrik Nøkleby Svendsen starter kampen med å sette inn en kjempetakling. MS viser sitt nye jeg fra første sekund.

Da er spillerne endelig på plass. Lars Haugen starter i målet til MS. Steffen Søberg for VIF.

Dagens dommere: Roy Stian Hansen Hoveddommer

Robert Hallin Hoveddommer

Joakim Svarstad Linjedommer

Håvar Dahl Linjedommer

Kampstart fem minutter unna. Vi får se. Nå er det imidlertid kun fire mann som jobber med døra her i hallen. De to lagenes kampteiner Tobias Lindström (VIF) og Manglerud Stars Joachim Engebråten Hermansen har vært ute og inspisert døra, uten at de heller klarte å løse problemet.

Kjendisoppdatering: Ingen Ashley eller David Booth å få øye på i Manglerudhallen i kveld, men for dere som kjenner norsk hockey godt, så kan jeg melde om at tidligere landslags- og Manglerud Star-spiller Marius Trygg (som også trente MS U21 forrige sesong) er en av de som har fått seg en plass i hallen i kveld.

Får opplyst at Manglerud Star kommer til å selge billetter til treningskampen mot Stjernen her i Manglerudhallen på søndag. Så vet dere det.

Kampstart lar vente på seg. Det er neppe på grunn av stor trengsel ved inngangsportene, selv om vi kan telle oss til at det er rundt 50 stykker på plass i hallen. Døra stritter stadig i mot.

Ikke bare internettet som ikke har tålt sommervarmen. Nå jobbes det også med en av dørene i hallen. Vi teller seks mann i sving, deriblant styreleder i MS, Birger Vestby.



Knappe ti minutter til start, og som seg hør og bør har alt internettet tatt kvelden. Akkurat slik det skal være når man inviterer til første treningskamp. Men Dagsavisen - vi jobber oss rundt. Selvsagt. Bare å glede seg.



Endelig! Ishockey. Dessverre ganske tomt i Manglerudhallen, da ingen billetter er solgt. Det gjør imidlertid ikke den første treningskampen noe mindre interessant.

Endelig skal Manglerud og Vålerengas gutter få spille ishockey, og attpåtil mot hverandre. Et vassekte Oslo-derby innleder sesongen.

Begge lag har fått inn flere nye ansikt siden slutten av forrige sesong.

Mats Trygg har forlatt Vålerenga til fordel for barndomsklubben, og var først ut av garderoben til oppvarming av MS-gutta.

Landslagskeeper Lars Haugen er på plass, til tross for at han ikke trente i går. Steffen Thoresen, Jesper Öhrvall og Didrik Nøkleby Svendsen er også spennende ny-signeringer for drabantbyklubben.

Gjestene fra Jordal har fått inn et par nye svensker i Axel Sundberg og Albin Lindgren. I tillegg skal det bli spennende å se hvor mye istid 17 år gamle Leo Halmrast, som slo delvis igjennom forrige sesong får i kveld. Det kan bli et frempek på hvor mye vi får se unggutten videre i sesongen. Kanskje får vi se 19 år gamle Tobias Johansen Breivold også?

Vi kommer tilbake med mer når kampen starter. I mellomtiden kan dere se på denne videoen vi laget med Manglerud Stars styreleder Birger Vestby på gårsdagens trening: