Noe bedre overtall av VIF denne gangen, men heller ikke nå noen uttelling. Overtallsspillet ble avløst av et par gode MS-muligheter. Den største der Mathias Trygg stjeler pucken i offensiv sone og serverer Öhrvall, som alene med Søberg setter pucken over mål.

3.43: Overtall VIF! Nytt godt og tungt bytt av VIF med Calle Spaberg-Olsen, Thomas Olsen og Leo Hamrast. Ender med at Kjetil Martinsen får to minutter for hekting.

Veldig godt undertall av Manglerud Star. VIF var faktisk nærmest å få pucken i eget mål, da Halmrast og Olsen ikke klarte å bestemme seg for hvem som skulle ta pucken på vei mot egen målvakt.

Overtall for VIF! Steffen Ratejczak får to minutter for tripping på Thomas Olsen.

Begge lag med en avslutning på keeper hver. Uten større problemer for hverken Søberg eller Haugen. To av Norges landslagskeepere i aksjon. Kanskje ikkr rart det står 0-0?

Fint VIF-angrep. Karterud opp langs høyre, spiller opp til Stene på blå, som legger pucken på mål. VIF med to, tre gode muligheter etter returen, men Haugen holder stand. Godt målvaktsspill av landslagskeeperen.

Nærmer oss halvspilt andreperiode. Like tett og jevnt som i den første, og stadig målløst.

12.30: VIF med et godt bytt. Avslutningen fra Stene på blålinja går via kølla til Martinsen og langt over vantet.

MS svarer med et par gode muligheter. Først Kjetil Martinsen som finner Nilsen, som får styrt pucken i retning VIF-buret, men Søberg er med på notene. Pontus Finstad med skuddmulighet fra god posisjon like etterpå. Søberg får kontroll etter litt om og men. Spilt i fire og et halv minutt av andre periode.

Karterud på vei alene med Haugen, Simonsen halser etter og får satt inn en ordentlig sklitakling. Delvis uforskyldt, men like effektivt. Ingen avslutning.

2. periode er i gang.

1. periode er over. Manglerud Stars hamskifte fra et lett og raskt lag, til et tøffere og mer hardtslående lag har virkelig vist seg i denne førsteomgangen. Det tøffe spillet til Nøkleby Svendsen ser ut til å smitte over på de andre MS-gutta som også har vært tøffe i denne førsteomgangen. Kampen for øvrig har vært jevnspilt, men Manglerud Star har hatt de største farlighetene.

Ny stor MS-mulighet. Håkon Nilsen får en tveroverpasning, men Søberg er med på notene. Nøkleby Svendsen fortsetter å takle så hardt at spillere velter på motsatt side av isen av etterdønningene. Lindström med en ny avslutning fra god posisjon like etterpå, men treffer dårlig.

3.41: Godt bytt av VIFs førsterekke med Lindström, Sundberg og Røymark. Gode muligheter for både Lindström, og Sundberg, som har gjort sine saker bra i sin første VIF-periode.

6.56: MS har annonsert at de vil bli mer fysiske denne sesongen, og vinner foreløpig den fysiske kampen, i en ellers jevnspilt match så langt.

Halvspilt 1. periode. Fin mulighet for VIFs nye svenske Sundberg, men i nettveggen. Litt gruff da svensken slår litt på Haugen i etterkant. Fin temperatur mellom rivalene - det liker vi.

To kjempesjanser for MS! Først får Joachim E. Hermansen stå ganske alene rett foran mål, men en god redning av Søberg. Sekunder senere forsøkte Sander Boroczky seg, men skuddet gikk til side for målet. Nære for MS, etter en god start på kampen av VIF.

Karterud avslutter overtallspillet med en ny avslutning fra venstre. Enkelt for Haugen nok en gang.

VIF fikk til lite det første minuttet av overtallsspillet. Jørgen Karterud med en fin mulighet med 50 sekunder igjen. Dropp nå.

To minutter til Manglerud Star: Casper Hallgren.

Bra trykk av VIF. Halmrast i rekke med Thomas Olsen, og Calle Spaberg-Olsen.

Didrik Nøkleby Svendsen starter kampen med å sette inn en kjempetakling. MS viser sitt nye jeg fra første sekund.

Da er spillerne endelig på plass. Lars Haugen starter i målet til MS. Steffen Søberg for VIF.

Dagens dommere: Roy Stian Hansen Hoveddommer

Robert Hallin Hoveddommer

Joakim Svarstad Linjedommer

Håvar Dahl Linjedommer

Kampstart fem minutter unna. Vi får se. Nå er det imidlertid kun fire mann som jobber med døra her i hallen. De to lagenes kampteiner Tobias Lindström (VIF) og Manglerud Stars Joachim Engebråten Hermansen har vært ute og inspisert døra, uten at de heller klarte å løse problemet.

Kjendisoppdatering: Ingen Ashley eller David Booth å få øye på i Manglerudhallen i kveld, men for dere som kjenner norsk hockey godt, så kan jeg melde om at tidligere landslags- og Manglerud Star-spiller Marius Trygg (som også trente MS U21 forrige sesong) er en av de som har fått seg en plass i hallen i kveld.

Får opplyst at Manglerud Star kommer til å selge billetter til treningskampen mot Stjernen her i Manglerudhallen på søndag. Så vet dere det.

Kampstart lar vente på seg. Det er neppe på grunn av stor trengsel ved inngangsportene, selv om vi kan telle oss til at det er rundt 50 stykker på plass i hallen. Døra stritter stadig i mot.

Ikke bare internettet som ikke har tålt sommervarmen. Nå jobbes det også med en av dørene i hallen. Vi teller seks mann i sving, deriblant styreleder i MS, Birger Vestby.



Knappe ti minutter til start, og som seg hør og bør har alt internettet tatt kvelden. Akkurat slik det skal være når man inviterer til første treningskamp. Men Dagsavisen - vi jobber oss rundt. Selvsagt. Bare å glede seg.



Endelig! Ishockey. Dessverre ganske tomt i Manglerudhallen, da ingen billetter er solgt. Det gjør imidlertid ikke den første treningskampen noe mindre interessant.