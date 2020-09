Granholm og Furseth blir stående og prate etter kampen. God tone også mellom landslagskollegaene Lars Haugen og Anders Bastiansen.

Men det ender altså til slutt med 3-2-seier til Frisk Asker etter en kamp det svingte bra av etter hvert. Slapp start på første og tredje peiode, bortsett fra det var det en ganske ålreit ishockeykamp. Frisk må hjem å øve på overtallsspill, så kan dette bli bra. MS jobber godt i eget undertall også, men sliter i dag med å skape nok store muligheter, samtidig som de ikke klarer å sette nok av de sjansene de faktisk skaper. MS får til et godt siste angrep. Nilsen fyrer først fra høyre, men Dahlberg styrer pucken ut til venstre. Engebråten Hermansen legger pucken inn på mål på direkten, men den spretter ut igjen til Öhrvall som får det siste forsøket, men blåser pucken over mål. Frisk vinner!

30 sekunder igjen. MS tar keeperen.

Martinsen drar seg inn på mål for MS. Pucken hopper og spretter i alle retninger, og til slutt får MS pucken litt høyere opp i banen og får skutt. Foran mål er det fullstendig kaos der Medby ligger og holder Martinsen i overkant lenge nede i isen. Men ingen utvisning. Frisk får klarert til slutt, og skaper en grei sjanse selv. Svinger nå. Minuttet igjen.

Tre minutter igjen av tredje periode.

Men i fem mot fem skaper de sjanser. Geheb stjeler pucken fra Mathias Trygg midt på banen og setter fart framover. Får til slutt avgårde en grei avslutning som Furseth redder.

MS fulltallige igjen. Ingenting nå heller for Frisk. Her må det jobbes med overtallspillet.

Medby får muligheten fra venstre nok en gang. Treffer utsiden av nærmeste stolpe.

Utvisning til MS! Jesper Öhrvall får to minutter for interference.

Frisk spiller godt igjen, og får åpna for at Mats Frøshaug kan skyte nesten oppe fra blå, sentralt i banen. Skuddet er på vei mot snappen til Furseth, men Granholm sniker seg inn foran og styrer pucken i mål. Fint spill av Frisk som fører til at Granholm til slutt får litt plass til å skyte. Men fra venstre må han ty til backhand, og det blir ikke all verdens kraft.

Tord Thoresen og Magnus Geheb litt i tottene på hverandre. Starter med at Thoresen setter inn en hard takling på Geheb på vei inn i offensiv sone. De to samme havner i en duell nede i rundvantet like etterpå også og begge tenner litt når kølla til Geheb blir sittende fast i skøyta til Thoresen.

Ti minutter igjen av tredje periode.

Bortsett fra skuddet til Medby får Frisk til lite nå også. MS fulltallige i det Frisk skyter pucken rett i magen på Furseth.

Bovim serverer pucken til Medby som står klar til venstre. Furseth drar langt over og det åpner seg i det borte hjørnet, men skuddet går like over krysset.

Utvisning til MS! Joachim Engebråten Hermansen får to minutter for høy kølle.

MS tar ledelsen i overtfall. Jesper Öhrvall bommer egentlig på skuddet og pucken sklir fram til Kjetil Martinsen som står til høyre for målet og får pirka pucken inn under Dahlberg. MS får etablert seg og det ender til slutt med at Kjetil Martinsen drar seg inn fra høyre og forsøker å legge pucken opp i nærmeste kryss, men det blir litt for lavt - og litt for svakt.

Utvisning til Frisk Asker. Bovim med en høy kølle på Nøkleby Svendsen.

Denne kampen ble bedre og bedre utover, men nå er vi tilbake der vi starte i den første. Absolutt ingenting å skrive hjem om fra de første fire minuttene av denne perioden.

Der er Öhrvall og Krogdahl også tilbake på banen. Deres utvisninger ble altså kvitta.

Skjedd lite i innledningen med spill fire mot fire.

Da er lagene tilbake på isen. Vi nærmer oss med andre ord starten på den tredje perioden.

Andre periode er ferdig. MS vinner perioden 1-0 og dermed står det 1-1. Frisk Asker sliter veldig med å få uttelling i overtallspillet sitt, mens MS tar litt for mange utvisninger. Skal legges til at de har ikke hatt dommerne helt med seg heller. Mye har gått mot vertene fra dommerkvartetten i kveld. Litt bedre temperatur i denne andre perioden også. Det gjør ingenting. Har i det hele tatt vært veldig bra fyring i alle Manglerud Stars treningskamper så langt denne sesongen. Vitner om et mer fysisk MS-lag enn tidligere sesonger. Det er ikke alle motstanderne helt klar over virker det som og lar seg hisse opp når de får det litt tøft. Kampen har for øvrig blitt artigere og artigere jo lenger det har gått, så nå gleder vi oss til den tredje perioden.

Nå koker det ordentlig her. Først er det Mathias Trygg som tar imot slag fra Björkung og det ender utrolig nok opp med at begge to får utvisning. Så er spillet så vidt satt i gang før Jesper Öhrvall og Max Krogdahl går i tottene på hverandre og så blir også de sendt i utvisningsboksen. Vi spiller fire mot fire.



Halvannet minutt igjen av andre periode. Mathias Trugg med sonen inn i offensiv sone for MS og leverer pucken videre til Engebråten Hermansen som får tid til å skyte. Forsøker ned i lengste hjørne - og får en retur som Boroczky nesten får tak i.

MS er fulltallige.

Minuttet har gått av overtallet til Frisk. Fortsett skjer det skremmende lite med en mann mer på isen for gjestene.

Utvisning til MS! Tord Thoresen får to minutter for knetakling på Vaaler. Thoresen ikke fornøyd og det blir en liten krangel mellom de to spillerne.

MS utligner på glimrende vis. Svendsen og Engebråten Hermansen og Nøkleby Svendsen kombinerer seg fint igjennom sentralt på isen før sistnevnte serverer pucken til Boroczky. Denne gangen treffer han mye bedre. Prikker pucken opp i krysset. Flott scoring! MS ypper seg. Ligger bra på i offensiv sone og vinner igjen pucken. Hermansen blir stoppet av Dahlbergs lange spak, men pucken havner på bladet til Boroczky like foran Frisk-målet, men skuddet blir svakt rett på Dahlberg.

En god mulighet til Frisk på tampen av overtallet. Ender opp hos Medby på blå etter to gode blokkeringer av Lunde Hermansen. Skuddet går like til side for mål, og MS er fulltallige igjen.

Utvisning til MS! To minutter til Jesper Öhrvall for krysstakling.

Öhrvall snapper pucken fra en Frisk-back like foran Dahlberg. Svensken forsøker å gå rundt Frisk-keeperen, men havner litt for langt ut og får ikke pucken på mål.

Bastiansen drar seg forbi Trapper og severer pucken til Bjørndal som skyter i tverrliggeren og ut.

MS er fulltallige. Igjen kun et par skuddforsøk å vise til for Frisk, som ikke var veldig farlige.

17 sekunder igjen av overtallet til Frisk og de går i offside. Fått til lite denne gangen også.

Utvisning til Manglerud Star! Manglerud Stars keeper foralter isen i påvente av en avventenede utvisning og MS spiller videre. Frisk får tak i pucken og dommeren blåser av spillet - og utviser en MS-spiller. Merkelig situasjon, men overtall til Frisk da altså.

Frisk etablerer et bra trykk. Planen virker klar - skudd for styring.

God start på perioden for Frisk. MS roter bort pucken i egen sone og den havner til slutt hos Wold, men Rystad får kastet seg inn i siste liten og stoppet skuddet.

Ny farlig styring umiddelbart fra Frisk. Vaaler skyter og Geheb styrer, men Furseth leverer en god redning.

Andre periode i er i gang!

Får opplyst at Steffen Thoresen ikke er med fordi han venter på en koronatest, Simonsen er syk og Mats Trygg har syke unger. Så vet dere det - om dere skulle lure.

Der er første periode over. Etter en litt slapp start på kampen bedret det seg etter scoringen til Frisk. I hvert fall for Manglerud Star sin del.



47 sekunder igjen av første periode. Dropp offensivt i midtsonen for MS.

Håkon Nilsen med en nydelig flippasning på backhand fra venstre mot Engebråten Hermansen som kommer skliende inn på motsatt stolpe, men pucken spretter litt rart og treffer leggen til MS-kapteinen og går utenfor.

Didrik Nøkleby Svendsen med en tøff og god takling på Hampus Gustafsson som er sen med å komme seg opp og bort til benken. Temperaturen øker ...

MS er fulltallige. Frisk klarer å etablere seg inne i offensiv sone nesten hele overtallet uten å skape særlig mye mer enn det MS gjorde i sitt overtall. Et par OK skuddforsøk endte det opp med for Frisk, pluss en styring som gjorde det litt farligere.

Pontus Finstad snapper pucken og fosser fra Frisk-spillerne, men skuddet går til side for mål. 25 sekunder igjen av undertallet for MS.

50 sekunder av utsviningen er godt. Valkvæ Olsen forsøker et skudd fra venstre som Furseth fanger med snappen.

Utvisning til Manglerud Star! Joachim Lunde Hermansen må sette seg to minutter for en tripping bak eget mål.

Frisk er fulltallige og angriper umiddelbart etter Björkungs retur. Ender hos Bastiansen ute til venstre - stolpen og ut. MS fikk én god mulighet i løpet av overtallet da Finstad spilte Lunde Hermansen bak mål, som på direkten spilte pucken inn foran mål til storebror Engebråten Hermansen, men fra kort hold klarte han ikke å løfte pucken høut nok. Artigere kamp nå!

Utvisning til Frisk Asker! Björkung får to minutter for å slashe Didrik Nøkleby Svendsen, som varter opp med det farligste MS har hatt så langt. Drar seg mellom Frisk-backene og skjærer inn på mål. Forsøker å dra ut Dahlberg, men slashingen pluss at Dahlberg er med på notene sørger for at det kun blir overtall - og ikke utligning - for MS.

Det lukter ikke festforestilling her i kveld. MS sliter med kvaliteten i det oppbyggende spillet og ender opp med kaste pucker med større håp enn tro framover på banen. Frisk ser litt bedre ut når de angriper - litt. En naturlig årsak er nok at begge lag mangler noen sentrale spillere og dermed har det blitt litt omstrukturering av rekkene. Spesielt på MS.

0-1! Patrick Bovim legger pucken i retning Anders Bastiansen og den unge MS-backen Dennis Rystad foran mål. MS-backen er uheldig og styrer pucken inn mellom bena på egen keeper.

Patrick Bovim legger pucken i retning Anders Bastiansen og den unge MS-backen Dennis Rystad foran mål. MS-backen er uheldig og styrer pucken inn mellom bena på egen keeper. Peter Birkheim Andersen er tilbake for MS, og får sin første kamp denne sesongen. For øvrig en ganske rolig åpning på kampen. Spilt i drøyt to minutter.

Dahlberg vokter buret for Frisk, som nevnt er det Furseth som står bakerst for MS i kveld. Haugen er døråpner. Kledelig.

Vi er i gang!

Velkommen til Manglerudhallen og treningskampen mellom Manglerud Star og Frisk Asker. Dette blir den fjerde testen for begge lagene. Vertene har slått Vålerenga to ganger (3-2 og 6-4), og tapt for Stjernen (1-3). Alle kampene ble, som dagens, spilt på Manglerud.

Stjernen har Asker-gutta også fått testa seg mot. De slo østfoldingene hele 6-1 i den første treningskampen i Fredrikstad for så og tape 4-2 hjemme mot de helrøde. På tirsdag tapte Frisk 3-1 hjemme mot VIF i det som foreløpig er den siste kampen de har spilt.

Begge lag kommer litt redusert til kveldens oppgjør. Manglerud Star mangler Mats Trygg, Emil Frøshaug, Christer Simonsen og Steffen Thoresen, og starter med en gammel Frisk Asker-kjenning i målet - Ole Morten Furseth.

Fra forrige kamp mangler Frisk Asker følgende: Kristoffer Thommasen, Mikkel Christiansen og Erik Beier Jensen.

Begge lag har rydda plass til noen nye unggutter også. Kristoffer Ole Trapper (18), Mads Vestby (19) og Dennis Rystad (19) er inne i dagens kamptropp for MS og Sondre Bolling Vaaler (20) er med i troppen til Frisk Asker.