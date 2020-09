LIVEBLOGG: Manglerud Star - Frisk Asker

Velkommen til Manglerudhallen og treningskampen mellom Manglerud Star og Frisk Asker. Dette blir den fjerde testen for begge lagene. Vertene har slått Vålerenga to ganger (3-2 og 6-4), og tapt for Stjernen (1-3). Alle kampene ble, som dagens, spilt på Manglerud.

Stjernen har Asker-gutta også fått testa seg mot. De slo østfoldingene hele 6-1 i den første treningskampen i Fredrikstad for så og tape 4-2 hjemme mot de helrøde. På tirsdag tapte Frisk 3-1 hjemme mot VIF i det som foreløpig er den siste kampen de har spilt.

Begge lag kommer litt redusert til kveldens oppgjør. Manglerud Star mangler Mats Trygg, Christer Simonsen og Steffen Thoresen, og starter med en gammel Frisk Asker-kjenning i målet - Ole Morten Furseth.

Fra forrige kamp mangler Frisk Asker følgende: Kristoffer Thommasen, Mikkel Christiansen og Erik Beier Jensen.

Begge lag har rydda plass til noen nye unggutter også. Kristoffer Ole Trapper (18) er inne i dagens kamptropp for MS og Sondre Bolling Vaaler (20) er med i troppen til Frisk Asker.